Auto rollt rückwärts gegen Haus in Gaißach - Hoher Schaden

Von: Felicitas Bogner

Die Polizei berichtet von einem Unfall in Gaißach mim hohem Schaden. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Einen großen Feuerwehreinsatz und hohen Sachschaden forderte ein Missgeschick einer 41-Jährigen. Sie zog trotz Gefälle beim Parken keine Handbremse. Ihr Auto rollte in ein Haus.

Gaißach - Hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch in Gaißach abspielte. Wie die Polizei berichtet parkte eine 41-Jährige um 17.35 Uhr ihr Auto am Parkplatz ihres Grundstückes. Trotz des Gefälles zog die Gaißacherin weder die Handbremse an noch legte sie einen Gang ein.

20 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz

Dadurch rollte der Wagen rückwärts die Auffahrt herunter und prallte gegen die Hausecke eines angrenzenden Hauses. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Hausecke mussteallerdings durch die Freiwillige Feuerwehr Gaißach abgestützt werden. Dazu waren insgesamt 20 Einsatzkräfte der Gaißacher Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf insgesamt 32 000 Euro.

