Zugeschneit und eingefroren: Fahrpläne am Bahnhof Gaißach oft nicht lesbar – Bahnsprecher erklärt Gründe

Von: Elena Royer

Teilen

Schlecht bis gar nicht lesbar sind die Fahrplanaushänge an manchen Tagen am Bahnhof in Gaißach. © Privat

Sie sind zugefroren oder eingeschneit. Lesen kann man die Fahrpläne am Bahnhof in Gaißach im Winter nur schwer, moniert ein Gaißacher. Ein Bahnsprecher erklärt die Gründe

Gaißach – Eigentlich sollte Zugfahren eine reizvolle Alternative zum Autofahren darstellen, damit mehr Menschen auf die Schiene umsteigen. Was in der Theorie wie ein guter Ansatz für mehr Klimaschutz klingt, funktioniert in der Praxis nur bedingt. Verspätungen, Zugausfälle oder überfüllte Waggons stehen bei der Deutschen Bahn auf der Tagesordnung. Manchmal sind nur kleine Dinge daran schuld, dass Bahnfahren weniger attraktiv ist. Als Reaktion auf einen Artikel im Bayernteil des Münchner Merkur („Bahn lässt die Fahrgäste stehen“ vom 15. Juli 2022), in dem es um fehlende Sitzbänke am Bahnhof Fischhausen-Neuhaus geht, wandte sich Volker Lohn aus Gaißach an den Tölzer Kurier und berichtet von einem „Missstand“, der ihm am Bahnhof in Gaißach aufgefallen ist.

Schlecht bis gar nicht lesbar sind die Fahrplanaushänge an manchen Tagen am Bahnhof in Gaißach. © Privat

Fahrplanaushänge in Gaißach Wind und Wetter ausgesetzt

Der 54-Jährige moniert, dass dort im letzten Winter der Fahrplanaushang und die Fahrgastinfos aus dem geschützten Wartehäuschen mitten auf den Bahnsteig versetzt wurden. Wie Lohn erklärt, sind dadurch jetzt sowohl der Schaukasten als auch der Fahrgast, der sich informieren will, Wind und Wetter ausgesetzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Schnee und Eis machen Fahrpläne kaum lesbar

Zudem sei es laut Lohn bisweilen überhaupt nicht möglich, an die gewünschte Information zu gelangen. Denn: Im Winter wird der Schaukasten oft zugeschneit, beobachtet der 54-Jährige. Das Glas friert von außen und manchmal sogar auch von innen zu. Und wenn es dunkel ist, kann man den Fahrplan gar nicht mehr lesen, da die Bahnsteiglampen zu weit abseits stehen. In den neuen Schaukasten sei zwar eine Beleuchtung eingebaut, berichtet Volker Lohn, jedoch sei sie nicht angeschlossen, da kein Stromkabel zum Schaukasten verlegt worden sei.

Diese Probleme treten aber nicht nur in den Wintermonaten auf. Denn, so der 54-Jährige weiter, beschlägt selbst im Sommer frühmorgens die Scheibe des Schaukastens von innen und verhindert das Ablesen.

Bahn erklärte: Alter Aushang sei nicht mehr zeitgemäß

Als er sich bei der Bahn erkundigte, was denn dieser, wie Lohn es nennt, „Schildbürgerstreich“ soll, habe ihm die „DB Station & Service“ erklärt, der alte Aushang sei nicht mehr zeitgemäß, und frei stehende Vitrinen fänden in der Region gute Zustimmung. Auf erneute Nachfrage unserer Zeitung erklärte ein Bahnsprecher, warum der Fahrplanaushang überhaupt verlegt wurde. „Die bisher in den Wartehäuschen befindlichen Vitrinen mussten altersbedingt ausgetauscht werden“, so der Bahnsprecher. So hätten sich unter anderem die Rahmen verzogen und die Vitrinen seien undicht geworden.

„Platzgründe“ sprechen für neuen Standort außerhalb der Wartehäuschen

Der neue Standort des Fahrplans wurde dem Bahnsprecher zufolge „aus Platzgründen“ gewählt. Denn die neuen Modelle bestünden aus zwei Vitrinen und seien entsprechend größer dimensioniert. „Durch die hinzugewonnene Vitrine können wir nun detaillierter über Baustellen und Fahrplanänderungen informieren, ohne hierfür die Schriftgröße auf dem Aushang verringern zu müssen“, erklärt der Bahnsprecher. Infos könnten nun in Großformat direkt neben dem Aushangfahrplan platziert werden und würden dadurch besser ins Auge fallen.

Bahnsprecher empfiehlt Fahrkartenautomat für Informationen

Personen ohne Smartphone, die – wenn der Aushang zugeschneit oder vereist ist – keine Chance haben, anderweitig an die Fahrplaninformationen zu gelangen, rät der Bahnsprecher, den vorhandenen Fahrkartenautomat als Informationsquelle heranzuziehen. „Der Automat ist mit dem Internet verbunden und bietet eine Fahrplanauskunft mit Echtzeitdaten an“, erklärt der Sprecher.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.