Herzkammer der Wasserversorgung: Gaißacher Gemeinderat besucht Hochbehälter in Reut

Besichtigten das „Innenleben“ des Hochbehälters: (v. li.) die Gemeinderätinnen Renate Schlosser und Barbara Schmid, Bürgermeister Stefan Fadinger, Wasserwart Markus Brandhofer und Gemeinderat Georg Fischhaber. © Bannier

Bei einem Ortstermin am Hochbehälter in Reut informierte sich der Gaißacher Gemeinderat über das Innenleben dieser Anlage.

Gaißach – Der Hochbehälter im Gaißacher Ortsteil Reut ist gewissermaßen die Herzkammer der örtlichen Wasserversorgung. Im Anschluss an die jüngste Gemeinderatssitzung am Dienstagabend hat sich das Gremium von Wasserwart Markus Brandhofer bei einem Ortstermin über das Innenleben dieser Anlage informieren lassen. Von dort aus wird seit rund 40 Jahren über ein 33 Kilometer langes Leitungsnetz das Frischwasser in die 23 Gaißacher Ortsteile verteilt.

Ortsteil Dorf wird über eine Druckleitung versorgt

Der Hochbehälter liegt auf 718 Meter Höhe, also höher als alle Gaißacher Ortsteile – mit Ausnahme von Dorf, das deshalb über eine Druckleitung versorgt werden muss. Der Tiefbrunnen, aus dem das Wasser aus dem Grundwasservorkommen gefördert wird, befindet sich ganz im Süden der Gemeinde in Rain. Ein zweiter kleinerer Hochbehälter, der noch etwas höher liegt als jener in Reut, wurde im Steinbachtal errichtet. Damit sei man im Dorf sicher aufgestellt, betonte Bürgermeister Stefan Fadinger.

Örtlicher Tagesverbrauch liegt zwischen 500 und 650 Kubikmeter

Wie Markus Brandhofer erklärte, fassen die zwei Kammern des Hochbehälters in Reut knapp 1000 Kubikmeter Wasser. Der örtliche Tagesverbrauch bewegt sich je nach Jahreszeit und besonderen Vorkommnissen (zum Beispiel Rohrbrüche oder Übungen und Einsätze der Feuerwehr) zwischen 500 und 650 Kubikmeter. Deshalb, so Brandhofer, werde der Behälter täglich aus dem Tiefbrunnen neu befüllt.

Die Gemeinde habe zwischen 2015 und 2022 rund zwei Millionen Euro in ihre Wasserversorgung investiert, berichtete Fadinger. Das Geld floss in neue Leitungen, aber auch in die technische Ausstattung des Hochbehälters.

In Gaißach wird es Erhöhung beim Wasserpreis geben

Heuer steht übrigens turnusmäßig eine neue so genannte „Globalberechnung“ an, bei der die Gemeinde einen kostendeckenden Wasserpreis neu berechnet. Nach Einschätzung von Fadinger „wird es dann sicherlich eine gewisse Preiserhöhung geben“. Von Rainer Bannier

