Ein Natur- und Menschenfreund: Gaißach trauert um Georg Kloiber

Nachruf

Der Gaißacher Georg Kloiber ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Der „Schalchbauer“ hat das Dorfleben über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgeprägt.

Gaißach – Er war eines der bekanntesten Gesichter von Gaißach und hat das Dorfleben über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgeprägt. Schon seit längerer Zeit gesundheitlich angeschlagen, ist Georg Kloiber nun im Alter von 89 Jahren gestorben. Der „Schalchbauer“ war 16 Jahre lang Zweiter Bürgermeister seiner Heimatgemeinde, gehörte 24 Jahre lang dem Gemeinderat an und saß sechs Jahre für die CSU im Kreistag.

„Loyal und hilfsbereit“: Georg Kloiber hat Gaißacher Geschicke mitbestimmt

Mit seiner bedächtigen und ausgleichenden Art hat sich Georg Kloiber allseits größte Wertschätzung erworben. Während der schweren Erkrankung des damaligen Bürgermeisters Kaspar Wohlmuth und nach dessen Tod 1993, aber auch noch während der Einarbeitungsphase seines Nachfolgers Nikolaus Trischberger hat Kloiber ein ganzes Jahr lang völlig uneigennützig und ganz ohne eigene politische Ambitionen die Gaißacher Geschicke mitbestimmt. „Entschlussfreudig, aber auch sehr loyal und hilfsbereit“ habe sich Kloiber in dieser Zeit auch ihm gegenüber in den Dienst der Dorfgemeinschaft gestellt, würdigt Trischberger den Verstorbenen. 2002 zog sich Kloiber aus der Kommunalpolitik zurück.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Mit Leib und Seele Landwirt und Almbauer

Georg Kloiber war mit Leib und Seele Landwirt und Almbauer, Natur- und Menschenfreund. Die schmucke Hofstelle „Schalch unterm Berg“ im Süden der Gemeinde befindet sich seit 1760 in Familienbesitz. Zum Anwesen gehören auch Almrechte auf der Sunntratn und der Grasberg-Alm im Karwendel. Dort zog es ihn immer wieder hin. Wichtiges Anliegen war ihm der Erhalt der typischen Gaißacher Heckenlandschaft, ein von Bauern geschaffenes Naturdenkmal unterm Gaißacher Berg.

Mit seiner vor sechs Jahren verstorbenen Ehefrau Anna hatte Georg Kloiber vier Kinder, neun Enkel und eine Urenkelin. Was die Kloibers auszeichnete, das waren ihre Ernsthaftigkeit und Würde, ihre Offenheit und herzliche Gastfreundschaft. Für Außenstehende beispielgebend und geradezu beneidenswert war der liebevolle Umgang miteinander und eindrucksvoll gelebte familiäre Zusammenhalt.

Kloiber hat sich im Vorstand der Lebenshilfe engagiert

Kloibers jüngster Sohn Hans ist behindert und arbeitet heute in den Gaißacher Oberland-Werkstätten. Mit diesem Schicksal ist die christlich-konservativ geprägte Familie immer mit einer bewundernswerten Selbstverständlichkeit und Gelassenheit umgegangen und hat lange Zeit sogar noch ein behindertes Pflegekind bei sich aufgenommen und ihm ein sehr liebevolles neues Zuhause geschenkt. Aus dieser Haltung heraus hat sich Georg Kloiber zudem noch als Beiratsmitglied im Vorstand der Lebenshilfe-Kreisvereinigung engagiert.

Aufgrund dieser Verbundenheit bitten seine Angehörigen anstelle von Grabschmuck um eine Spende zugunsten der Lebenshilfe. An diesem Dienstag, 18. April, um 19 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Michael der Sterberosenkranz statt. Am Mittwoch, 19. April, um 10 Uhr nehmen dort Angehörige und die ganze Dorfgemeinschaft Abschied vom Verstorben. Von Rainer Bannier

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.