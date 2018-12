Bauland-Vergabe: „Wir wollen in Gaißach keine Tegernseer Verhältnisse“

Die Themen Wohnungsnot und Mietpreisexplosion waren beherrschende Themen in der Gaißacher Bürgerversammlung.

Gaißach – Die Gaißacher Bürgerversammlung am ersten Adventssonntag fand immer im „Jägerwirt“ statt. Doch dieser wichtige Versammlungssaal ist nach der Schließung des Gasthofs Geschichte. Für die Gemeinde ist das natürlich ein herber Verlust. Im gesteckt vollen Gasthof Mühle musste man deshalb gestern entsprechend ganz eng zusammenrücken. Wie es denn in Sachen Saal weitergehe, wollte da Michael Schwaiger von Bürgermeister Stefan Fadinger wissen. Und der kündigte an, dass man sich mit der Frage in der nächsten Gemeinderatssitzung befassen werde.

Eröffnet hatte der Bürgermeister seinen Jahresbericht mit Themen, die weit über die Ortspolitik hinausreichen: Es ging um den angespannten Wohnungsmarkt und die Mietkostenexplosion, um Siedlungs- und Naherholungsdruck in unserer Region – verbunden mit einer immer unerträglicher werdenden Verkehrsbelastung. Liege hier Politikversagen vor?, fragte Fadinger. Landrat Josef Niedermaier ging allein auf diese Themen ein. Er betonte, dass es keine einfachen Lösungen gebe, weil die Zusammenhänge hochkomplex seien. Er machte deutlich, wie die dynamische Entwicklung der Metropolregion München im Tölzer Land aufschlägt, der zum „Speckgürtel“ der Landeshauptstadt gehört. „Die Entwicklung des ländlichen Raumes“ werde das alles beherrschende Thema der Zukunft sein, so Niedermaier. „Der Zuzug kommt“, stellte er klar. Der drohende Verkehrskollaps ließe sich „nur mit einer Verkehrswende verhindern – hin zu einem besseren öffentlichen Personennahverkehr“.

Lesen Sie auch: Nach Herzinfarkt: Pfarrer Scheiel bekommt Hilfe in der Verwaltung

Das werde weitreichende Auswirkungen auf die Siedlungspolitik und auch auf die Planungshoheit der Kommunen haben – wenn beispielsweise nur noch dort gebaut werden kann, wo auch das Angebot eines öffentlichen Verkehrs gewährleistet ist, betonte der Landrat. Für Bürgermeister Fadinger ist bei all dem klar: „Wir wollen in Gaißach keine Tegernseer Verhältnisse haben“, wo vermögende Zuzügler die einheimische Bevölkerung verdrängen. „Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Einheimische weiterhin hier arbeiten, leben und auch bauen können.“

Als ein gutes Beispiel dafür nannte der Bürgermeister den neuen Handwerkerhof der Gemeinde: „Damit haben wir flexible Entwicklungsmöglichkeiten vor allem für heimische Betriebe und Existenzgründer geschaffen, die künftig ortsnahe Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten werden.“

Wie geht es mit dem Turnhallenbau weiter?

Was die Menschen im Dorf beschäftigt, ist auch der geplante Neubau einer Doppelturnhalle. Ulrich Gilgenrainer fragte, wann es endlich losgeht, musste sich aber vertrösten lassen: „Allein die Ausschreibung der Planungsaufträge wird mindestens fünf Monate dauern“, betonte Fadinger: „Weil das Vorhaben vom Staat und vom BLSV gefördert wird, gelten ganz strenge Verfahrensregeln, bei denen wir uns als Gemeinde keinen Formfehler erlauben dürfen.“

Gilgenrainer erkundigte sich auch nach dem Stand in Sachen Tölzer Umgehungsstraße. „Ich hoffe sehr, dass der Planfeststellungsbeschluss der Regierung bis zum Sommer 2019 vorliegt“, antwortete Landrat Niedermaier. Doch ob es dann mit dem Bau wirklich losgeht, könne er nicht sagen. Es sei nicht abzusehen, in welchem Umfang das Projekt auf dem Klageweg verzögert werden könnte. Nicht absehbar sei auch der absolut sinnvolle Bau einer zweiten Fahrspur im Bereich der Bahnunterführung. Beim dafür notwendigen Neubau der Brücke sei die Bahn ein ganz schwieriger Verhandlungspartner. rbe