Betrunkener Wackersberger liegt bewusstlos auf dem Radweg

Von: Andreas Steppan

Einen Bewusstlosen auf einem Radweg fand eine Tölzerin am Sonntagmorgen. © Friso Gentsch

Bewusstlos, mit Verletzungen an Kopf und Armen: So fand eine Tölzerin am Sonntagmorgen einen Mann auf einem Radweg vor. Bald stellte sich heraus, wieso der Wackersberger in diese Lage gekommen war.

Gaißach – Einen bewusstlosen Radfahrer entdeckte am Sonntagmorgen eine Tölzerin. Sie fand den reglos daliegenden Mann gegen 7.25 Uhr auf dem Radweg, der von Tölz nach Arzbach führt, kurz nach der Stadtgrenze von Bad Tölz im Gemeindegebiet Gaißach. Die Zeugin verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Ein ebenfalls herbeigerufene Polizeistreife stellte fest, dass der Mann betrunken war. Er torkelte herum und roch stark nach Alkohol, heißt es im Bericht der Tölzer Inspektion. Er wies Platzwunden am Kopf sowie Abschürfungen an den Armen auf. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Daher wurde im Tölzer Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem musste er zur Beobachtung in der Klinik bleiben, da er möglicherweise längere Zeit bewusstlos gewesen war. Bei einer Befragung gab der Radfahrer an, in einem – so schreiben die Tölzer Beamten – „durch regelmäßige Polizeieinsätze bekannten Lokal am Amortplatz“ bis in die Morgenstunden Alkohol konsumiert habe. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

