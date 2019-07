„Break out’s“ und „AYCY“ lassen Gaißach beben

Gaißach rockt! Das zeigte sich wieder am vergangenen Freitag, als die Fußballer den Auftakt zu ihrem Jubiläums-Wochenende feierten. Die einheimischen Bands Break out‘s und AYCY heizten dem Publikum ordentlich ein.

Gaißach – Und es war doch möglich! Im vergangenen Jahr beim Open Air wurde eine Steigerung von Begeisterung und Laune kaum für möglich gehalten. Aber was am Freitag zum Auftakt des Jubiläums der Fußballer vom SC Gaißach ablief, da hätte ein Stimmungsbarometer sicherlich noch weit höhere Werte zum Vorschein gebracht. Schon vor dem ersten Gitarrenschlag durch „Break out’s“ war der Vorplatz am Festzelt gut gefüllt. Und dann lockten die Schwestern Maria und Vroni Rest zusammen mit Luca Lapper immer mehr Besucher vor die Bühne. Coversongs, Eigenkompositionen, aber auch lockere Sprüche von Maria sorgten für Anerkennung und Staunen: „Die hab’n echt was drauf. Wirklich Wahnsinn.“ Und als zum Abschluss „Tage wie diese“ aus den Lautsprechern tönte, gab es im Publikum nur noch wenige, die nicht mit einstimmten.

AYCY bringen Festzelt zum Beben

Dann stieg „AYCY“ in den Abend ein. Hauptsächlich mit Songs der australischen Hard-Rock-Band AC/DC brachten Schorsch Kloiber, Michael Schwaiger, Flo Friedl, Mike Tietz und Hans Lachner das schon seit Langem ausverkaufte Zelt zum Beben. Auch wenn alle Tickets restlos vergriffen waren, Platz für den „Pogo“ der harten Fans war vorhanden. Dabei rempeln sich unermüdliche Tänzer gegenseitig vor der Bühne. Gleich zu Beginn gab es das legendäre „T.N.T.“, und schon ging die Post ab.

Unermüdlich heizte Michael Schwaiger die Stimmung an. Schließlich holte Schwaiger die jüngsten Fans ans Mikro und stimmte mit ihnen „Highway to Hell“ an. Das Zelt tobte. So ging es weiter bis zum großen Finale mit Kanonenschlag und dem lautstarken Gemeinschaftschor des Böhse-Onkelz-Songs „Wir haben noch lange nicht genug.“ Doch dann war Schluss, schließlich ging es an den beiden folgenden Tagen weiter mit dem SCG- Fußballjubiläum.

