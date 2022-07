Das Wetter spielte mit: Gaißacher Sunnawind-Festival ein riesiger Erfolg

Das „Sunnawind-Festival“ war sowohl am Samstag als auch am Sonntag gut besucht. Eingeladen hatten die Musikkapelle Gaißach und sämtliche Ortsvereine. © Hans Demmel

Gelungene Premiere: Dank des traumhaften Wetters gelang die Premiere des Gaißacher Sunnawind-Festivals am vergangenen Wochenende. Veranstalter und Gäste waren begeistert.

Gaißach – Veranstaltungen unter freiem Himmel zu organisieren erfordert Mut, da das Gelingen stark vom Wetter abhängig ist. Die Musikkapelle Gaißach – samt aller beteiligten Ortsvereine – wurde beim ersten „Sunnawind-Festival Goaßa“ für ihren Schneid belohnt. Bei Kaiserwetter kamen die Besucher an zwei Tagen in Scharen und waren vom Angebot stark beeindruckt.

Lediglich am Sonntag blieben tagsüber einige Plätze leer – da war wohl so mancher Badesee oder manches Freibad eher gefragt. Aber am Abend vergrößerten sich die Besuchertrauben um jedes der Standl immer mehr und auf den Bierbänken wurde eng zusammengerückt. Selbst zu späten Abendstunden waren die Temperaturen noch angenehm, ideal für eine frische Mass, einen Cocktail sowie eine herzhafte Brotzeit oder eine andere Köstlichkeit. Die Auswahl war groß, jeder teilnehmende Verein hatte sich große Mühe gegeben.

Bayerisch-Tiroler Zusammenhalt: Marketenderinnen aus Steinberg am Rofan schenken „gstandenen Goaßerern“ ein Stamperl ein. © Hans Demmel

Viele Standl, ein Biergarten, eine historische Kegelbahn und einiges mehr waren aufgebaut worden. Und auf der Bühne wechselten sich verschiedene Kapellen und Gruppen ab. Da fiel es schwer, sich auf den Nachhauseweg zu machen, ein Besuch in der „Bunker Bar“ des Veteranenvereins war nahezu unumgänglich. Die befand sich in einer extra ausgebaggerten Erdgrube, abgedeckt mit dicken Baumstämmen und Tarnnetz. Mancher Gast soll sich darin vor der finsteren Nacht so sicher gefühlt haben, dass er erst bei Sonnenaufgang wieder an die Oberfläche kam.

Rundum ein gelungenes Fest, da ist eine Wiederholung im kommenden Jahr mit Sicherheit nicht auszuschließen.

