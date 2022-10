Der Tölzer Günter Steiner baut seit 55 Jahren Öfen - von Fehmarn bis Saudi-Arabien

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Jeder Ofen, den Günter Steiner gebaut hat, ist abfotografiert und fein säuberlich abgeheftet. Dazu zählen auch verschiedene Keramiköfen, wie auf den Bildern im Album zu sehen. Einige der Öfen stehen auch in der Kurstadt, beispielsweise in der Bar des Tölzer Kurhauses. © Bogner

Der Tölzer Günter Steiner ist seit 55 Jahren Ofenbauer. Im Interview erzählt er über den Ofenbau im Wandel der Zeit und kuriose Aufträge.

Gaißach – Günter Steiner ist eine feste Institution im Isarwinkel. Wer aktuell einen Ofen von dem Gaißacher bei sich zu Hause hat, kann sich glücklich schätzen. Immerhin gibt es derzeit einen regelrechten Boom rund ums Heizen mit Holz (wir berichteten). Der Ofenbauer kennt die Branche wie fast kein anderer. Immerhin hat er vor 55 Jahren sein Geschäft „Steiner Ofenbau“ in Gaißach eröffnet. Auch heute steht der 80-Jährige immer noch täglich in seinem Laden und arbeitet mit. Im Interview plaudert er über die Leidenschaft zu seinem Beruf, besondere Aufträge und erklärt, was sich in den letzten 55 Jahren geändert hat.

Herr Steiner, Sie sind nun 80 Jahre alt und arbeiten immer noch. Die Öfen lassen Sie wohl nicht los?

Günter Steiner: Ja, wenn man mal selbst mit viel Liebe und Fleiß so ein Geschäft aufgebaut hat, dann kann man das nicht einfach von heute auf morgen loslassen. Aber mittlerweile macht mein Sohn Wolfgang das meiste hier. Ich kümmere mich nur noch um kleinere Dinge und das, worauf ich gerade Lust habe.

Bei Ihnen gibt es ja sowohl Fliesen als auch Öfen, was macht Ihnen mehr Spaß?

Günter Steiner: Definitiv die handwerklichen Öfen. Das mit den Fliesen kam dazu, weil es Sinn gemacht hat, das Geschäft so zu erweitern. Immerhin muss man für manche Öfen auch die Grundkenntnisse vom Fliesenlegen beherrschen.

Angefangen haben Sie also mit einer Ausbildung zum Ofenbauer. Hat Ihr Vater das gleiche gemacht?

Günter Steiner: Nein, der war bei der blauen Stadtpolizei in Bad Tölz.

Wie sind Sie dann auf den Beruf gekommen?

Günter Steiner: Mei (lacht). Da wurde ich nicht gefragt. Meine Eltern sind nach der Schule 1967 mit mir von Betrieb zu Betrieb gegangen und haben gefragt, ob jemand einen Ausbildungsplatz für mich hat. Damals hat mich die Firma Dressler in der Angerstraße genommen. Die Berufswahl war zu jener Zeit etwas pragmatischer.

Aber Sie hatten scheinbar Glück und der Beruf hat Ihnen Spaß gemacht ...

Günter Steiner: Ja, das hat sich immer stärker herauskristallisiert. Ich habe die Ausbildung gemacht und dann zwei Meisterprüfungen draufgelegt – als Ofenbauer und Fliesenleger. Und dann habe ich mein eigenes Geschäft eröffnet, welches mittlerweile mein Sohn übernommen hat. Hier steckt einfach mein ganzes Herzblut drin.

Seit der aktuellen Energiekrise sind Ofenbauer immens gefragt. Haben Sie so einen Ansturm schon mal erlebt?

Günter Steiner: Klares Nein. In all den Jahren habe ich nicht im Ansatz eine vergleichbare Situation beruflich erlebt.

Hat sich durch die gerade explodierende Nachfrage auch Ihr Kundeneinzugsgebiet erweitert?

Günter Steiner: Nicht sonderlich. Das Meiste spielt sich nach wie vor zwischen Garmisch und Ismaning ab. Aber ich hatte schon immer vereinzelt größere Aufträge von weiter weg. Mein entferntester deutscher Kunde hat auf Fehmarn einen Ofen von mir.

Was hat sich bis auf den aktuellen Boom in all den Jahren noch geändert?

Günter Steiner: So wie in vielen Branchen gibt es keinen Nachwuchs mehr. Ich hatte in meinen aktiven Jahren 45 Lehrbuben. Heute haben wir keinen einzigen mehr im Betrieb.

Ihr Hauptgeschäft liegt auf handwerklichen Öfen. Können Sie sich da noch an alle erinnern, die Sie je gebaut haben?

Günter Steiner: Auf alle Fälle. Das sind über 1000 gewesen. Ich habe jeden Ofen, den ich gebaut habe, einzeln abfotografiert und in Mappen abgeheftet. Jeder davon ist schließlich ein Unikat.

Sie haben sicherlich auch einige aufwendigere Anfragen bekommen...

Günter Steiner: Sehr oft sogar. Gerade das hat mir auch immer Spaß gemacht. Wenn sich jemand dazu entscheidet, einen handwerklichen Ofen zu haben und auch das entsprechende Geld dafür auszugeben, sind damit oft ganz spezielle und persönliche Vorstellungen verbunden. Beispielsweise habe ich einen großen Ofen hier in Bad Tölz gebaut. Das Besondere daran war, dass der Kunde lauter spezialangefertigte Keramiktafeln verbaut haben wollte. Jede zeigt ein anderes traditionelles Bild aus der Region, wie beispielsweise die Tölzer Leonhardifahrt oder die Flößerei.

Für wen haben Sie diesen Ofen denn gebaut?

Günter Steiner: Das kann ich nicht verraten.

Na gut. War das dann die aufwendigste Arbeit von Ihnen?

Günter Steiner: Oh, bei Weitem nicht.

Sondern?

Günter Steiner: Ein Kaminofen für die saudische Königsfamilie vor 20 Jahren.

Das müssen Sie jetzt genauer erzählen.

Günter Steiner: Eines Tages ist in der Post ein großer Umschlag gewesen. Der Absender war ein Architekturbüro in Hollywood. Das Büro ist wohl an die Innung herangetreten, und so haben sie deutschlandweit nach einem Ofensetzer gesucht, der diesen enorm aufwendigen Ofen bauen kann.

Was war daran denn so anders?

Günter Steiner: Es war ein heikler Auftrag allein von der Größenordnung her. In der Feuerstelle des Kamins hatten zehn erwachsene Männer Platz, da werden ganze Meterscheite verheizt. Die Dimensionen kann man sich kaum ausmalen. Nach meiner jahrelangen Erfahrung habe ich ein kräftiges Angebot abgegeben und den Auftrag bekommen.

Wie lief es dann weiter ab?

Günter Steiner: Ich habe mich an die Arbeit gemacht, alles organisiert, zwölf Paletten Material mit einer Spedition zu dem Ferienanwesen der Königsfamilie in der Wüste nahe dem Roten Meer geschickt. Der Bauträger war eine Münchner Firma. Für die Arbeiten bin ich dann selbst runtergeflogen.

Wie lange hat der Bau vor Ort gedauert?

Günter Steiner: Ich habe mit zwei Männern 14 Tage dort gearbeitet. Dazu hatten wir zahlreiche Helfer vor Ort.

Und wer hat den Ofen dann abgenommen?

Günter Steiner: Irgendwer von der Königsfamilie. Wenn die zur Baubesichtigung gekommen sind, mussten aber alle weg sein. Ich habe also niemanden dort persönlich getroffen.

Verraten Sie, was bei diesem Auftrag rausgesprungen ist?

Günter Steiner: Ein Haufen Geld. (lacht)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.