Die letzte große Etappe der Segeljungs: Auf dem Weg Richtung Suezkanal

Einmal um die Welt segeln: Tim Hund (li.) und Vincent Goymann auf ihrem Boot „Arrya“. © Screenshot segeljungs/youtube

Für die Segeljungs Tim Hund aus Gaißach und den Königsdorfer Vincent Goymann hat die letzte große Etappe ihrer Weltumsegelung begonnen. Von den Malediven geht es Richtung Suezkanal. Diese Tour ist nicht ganz ungefährlich.

Gaißach/Königsdorf/Malé – Wie die Weltenbummler in einem Telefoninterview berichten, haben sie die vergangenen sechs Wochen mit ihrem Boot, der „Arrya“, die Inselwelt der Malediven erkundet und sind nun unterwegs in Richtung Suezkanal. Von den Maldiven zeigen sich beide Segler sehr beeindruckt. „Die Malediven sind eine sehr schöne Region“, so Vincent Goymann. „Wir waren im Norden und im Süden und haben eine Gegend mit vielen traumhaften Inseln und wenig Menschen kennengelernt.“ Für die meisten Menschen seien die Malediven mit Luxus verbunden, ergänzt Tim Hund, sie hätten aber die Möglichkeit gehabt, auch die andere Seite kennenzulernen – quasi eine Parallelwelt abseits des Tourismus; auch wenn dieser natürlich der Motor der Malediven sei.

Spendenaktion ins Leben gerufen

Vor knapp einer Woche haben die beiden Segler den Anker gelichtet und sich auf die letzte große Ozeanüberquerung ihrer langen Reise in Richtung Suezkanal begeben. Unterstützt von einem Mitsegler, der in Malé, der Hauptstadt der Malediven, an Bord gekommen ist, steuern die Segeljungs mit ihrer „Arrya“ als ersten Zwischenstopp die zum Yemen gehörende Insel Socotra an. Vier Tage wollen sie dort verbringen und das spärlich besiedelte Eiland erkunden. Da sie um die Armut der Bevölkerung wissen, sagt Tim Hund, haben sie noch auf den Malediven über Instagram eine Spendenaktion ins Leben gerufen. 3000 Euro sind zusammengekommen. Dafür haben sie ihr Boot mit Reis, Schulsachen, Spielzeug, Angelausrüstung und medizinischen Artikeln gefüllt.

Sorge vor Piraten

Anschließend geht es weiter durch den Golf von Aden zwischen den Küsten von Somalia und Yemen. Diese Schiffahrtsroute sorgte in der Vergangenheit vor allem durch Piratenüberfälle für Schlagzeilen. „Vor einer Passage durch den Golf von Aden wird zwar immer noch gewarnt,“ sagt Tim Hund. Aber im vergangenen Jahr habe es keine Überfälle mehr gegeben. Außerdem sei in der Region viel Militär, vor allem aus Saudi Arabien, unterwegs. Für den Fall einer unangenehmen Begegnung auf See hätten sie Leuchtraketen und Satellitentelefon an Bord.

Das Ziel: Im Mai in Athen sein

Der nächste Zwischenhalt steht derweil noch nicht fest, so Vincent Goymann. „Entweder legen wir in Dschibuti an oder segeln bis zum Sudan im Roten Meer weiter. Wir haben über einen Monat für die Etappe Zeit und wollen einfach mit dem Wind gut durchrutschen.“ Anfang bis Mitte April wollen sie auf jeden Fall in Suez sein und im Mai schließlich in Athen im Mittelmeer anlegen. Wer die Route der Segeljungs Richtung Suezkanal verfolgen will, findet im Internet auf www.segeljungs.de unter „Track“ die aktuellen Positionsdaten der Arrya. (Text: Arndt Pröhl)

