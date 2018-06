Viele Frauen können es kaum noch erwarten: Nur noch etwas mehr als ein Monat, dann eröffnet in Gaißach der erste dm-Drogeriemarkt.

Gaißach– Große Plakate kündigen es an: „Neueröffnung am 26.7.2018 – Ihr dm-drogerie markt freut sich auf Sie“ steht darauf geschrieben. In das Gebäude der ehemaligen „Sport-Fundgrube“ – diese machte Ende April ihre Filiale zu – zieht also Ende Juli wieder neues Leben ein. Einige Baufahrzeuge vor den Türen weisen auf Umbaumaßnahmen hin. Dass diese notwendig sind, darauf wies ein dm-Sprecher im März gegenüber unserer Zeitung hin. Man wolle auf etwa 560 Quadratmetern sein „Sortiment in den Bereichen Schönheit, Gesundheit, Haushalt und Baby sowie die vielfältigen Services“ anbieten. Man wolle an noch mehr Standorten für die Kunden da sein und ihnen „ein familiengerechtes Einkaufserlebnis“ bieten, sagte der dm-Sprecher im Frühjahr.

Was genau momentan umgebaut wird, möchte dm allerdings derzeit nicht verraten. Erst kurz vor der Eröffnung soll es eine offizielle Stellungnahme mit weiteren Informationen geben.