Renommierte Tagung in Gaißach: Warum der Klimawandel Kinder krank macht

Interview

Von Andreas Steppan schließen

Asthma, Übergewicht, Depressionen: Kinder und Jugendliche sind mit die ersten, die unter medizinischen Folgen des Klimawandels leiden. Das thematisieren jetzt die „Gaißacher Tage“ an der Fachklinik.

Gaißach – Der Klimawandel gefährdet die Gesundheit der Menschen – und zu den ersten, die darunter leiden, zählen die Kinder. Ganz besonders gefährdet sind sie, wenn sie chronisch krank sind. Dieses Problem rücken ab Freitag, 25. März, die „Gaißacher Tage“ ins Bewusstsein. Die traditionsreiche und über die deutschen Grenzen hinaus renommierte Fortbildung der Fachklinik Gaißach findet in ihrer 33. Auflage als reine Online-Veranstaltung statt. Erwartet werden bis zu 150 Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik, aus Österreich und der Schweiz. Ärzte, Psychologen, Pflegekräfte und Studenten sind dabei, aber auch als interessierter Laie kann man sich anmelden. Im Kurier-Interview erklärt Prof. Edda Weimann, Medizinische Direktorin der Fachklinik, warum die Erderwärmung Krankheiten wie Übergewicht, Asthma oder Diabetes befördert.

Kinder leiden mit als erste gesundheitlich unter Klimawandel

Frau Prof. Weimann, warum wurde für die „Gaißacher Tage“ heuer das Thema „Klima und Gesundheit“ ausgewählt?

Wenn man nicht ganz blind und taub durch die Welt läuft, muss einem klar sein: Uns läuft beim Thema Klimawandel die Zeit davon. Im Weltklimabericht vom 28. Februar spricht der UN-Generalsekretär deutlich die „kriminelle“ Untätigkeit der Weltgemeinschaft an. Die besorgniserregenden Temperaturrekorde in der Antarktis sind ein weiterer Weckruf, endlich ins Handeln zu kommen. Gerade Kinder und chronisch Kranke gehören zu den ersten, die durch den Klimawandel in Mitleidenschaft gezogen werden. Deswegen ist das für uns als Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren eines der wichtigsten Themen. Zusammen mit drei Kollegen habe ich ein Rahmenwerk für klimaneutrale Krankenhäuser auf den Weg gebracht, das im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde. Wir bekommen zu dem Thema immer wieder Anfragen und wollen es deswegen nun bei den „Gaißacher Tagen“ auf breiter Basis besprechen.

Leiterin der Fachklinik Gaißach warnt: Kinder bewegen sich durch Erderwärmung weniger

Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Gesundheit von Kindern aus?

Krankhaftes Übergewicht, mentale Erkrankungen, Asthma und andere chronische Lungenerkrankungen: All das wird durch den Klimawandel befeuert und nimmt bereits rapide zu. Ein Zusammenhang: Liegt die Temperatur deutlich über 30 Grad, gehen die Kinder nicht mehr so gerne raus – und man muss ja auch aufpassen, dass die Kinder nicht dehydrieren, ganz besonders bei Kindern mit Diabetes. Das führt dazu, dass Kinder sich weniger bewegen und mehr vor dem Computer und dem Smartphone sitzen. Das wiederum bedeutet, dass sie weniger Kontakt zu anderen Kindern haben. Die Folgen sehen wir auch jetzt in der Covid-Pandemie. Wir haben die Kinder und Jugendlichen bei uns in der Klinik befragt, wie viel Zeit sie an Computer und Smartphone verbringen. Das sind teils acht bis zehn oder sogar zwölf Stunden am Tag.

Prof. Weimann: Durch Klimawandel wird es mehr Pandemien geben

Besteht zwischen Corona und dem Klimawandel auch ein Zusammenhang?

Ja. Der Mensch dringt immer weiter mit der sogenannten Zivilisation in zuvor unbewohnte Regionen vor, etwa mit Rodungen. Die Biodiversität nimmt ab, die Lebensräume für viele Wildtierarten werden kleiner – all das bildet eine Spirale mit dem Klimawandel und führt mit dazu, dass Viren von Wildtieren auf den Menschen überspringen und Pandemien auslösen können. Dazu gehört Covid. Pandemien werden durch den Klimawandel zunehmen.

Sie sprechen davon, dass auch Atemwegserkrankungen zu den Folgen des Klimawandels zählen. Inwiefern?

Wir sehen bereits, dass wir durch wärmere Temperaturen längere Blühzeiten vieler Pflanzenarten haben. Dazu kommt, dass sich in unseren Breiten Pflanzen ansiedeln, die zuvor nicht hier heimisch waren. Beides erhöht die Belastung für Allergiker. Zudem ist deutlich zu sehen, dass Autoabgase nicht nur das Klima schädigen, sondern auch zu Zellschädigungen führen und Atemwegserkrankungen auslösen. Ein Gerichtsurteil in London hat im vergangenen Jahr bestätigt, dass der Tod eines Mädchens, das an Asthma erkrankt war, auf die Luftverschmutzung an einer viel befahrenen Straße zurückzuführen war. All das zeigt, was unter dem Schlagwort „planetare Gesundheit“ zu verstehen ist: Wir können nur gesund sein, wenn unsere Erde auch gesund ist.

Fachklinik Gaißach will klimaneutral werden

Was kann man gegen gesundheitliche Folgen des Klimawandels unternehmen?

Es ist immer wieder festzustellen, dass zu dem Thema zu wenige Fakten bekannt sind. Es wird zwar viel über den Klimawandel gesprochen, aber letztlich ist Nachhaltigkeit oft noch ein Nischenthema. Hier müssen sich viele Denkstrukturen ändern. Das Wissen dazu vermittle ich zum Beispiel in Universitätsvorlesungen. An den Hochschulen ist dieses Thema mittlerweile auch prüfungsrelevant. Ich gebe es auch in Vorträgen an die Eltern weiter und in Workshops an die Kinder.

Auch die Fachklinik Gaißach selbst legt großen Wert auf die Reduzierung des Ausstoßes klimaschädlicher Gase. Wie passiert das konkret?

Alle Kliniken der Deutschen Rentenversicherung sind gehalten, bis 2030 klimaneutral zu werden. Da gibt es viel zu tun, und das gehen wir konsequent an. Wir treffen uns einmal im Monat in einer interdisziplinären „Zero Emission“-Gruppe, an der alle von den Ärzten bis zum kaufmännischen Bereich beteiligt sind. Die größte Rolle beim Ausstoß von Treibhausgasen spielen bei Kliniken mit fast 70 Prozent die Lieferketten. Deswegen legen wir großen Wert darauf, regional und saisonal zu bestellen. Zudem haben wir an der Klinik einen fleischfreien Tag eingeführt. Das hat positive Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Gesundheit von Patienten und Mitarbeitern. In einem Audit untersuchen wir zusammen mit dem Europäischen Netzwerk Global Green and Healthy Hospitals, was in der Fachklinik an Plastikmüll anfällt und was wir reduzieren können.

„Gaißacher Tage“ am 25. und 26. März 2022

Das Programm der Fachtagung am Freitag, 25., und Samstag, 26. März, ist im Internet auf www.fachklinik-gaissach.com zu finden. Dort können sich Interessierte auch anmelden (Unterpunkt „Aktuelles“).

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.