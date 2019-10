Der Abschied kommt viel zu früh

Der ehemalige Eishockey-Verteidiger Markus Feierabend ist vergangenen Dienstag gestorben. Er wurde nur 44 Jahre alt.

Gaißach/Bad Tölz – Auf dem Eis ein ruhiger, solider Verteidiger. Als Mensch ein „netter, angenehmer Kerl“: Markus Feierabend, ehemaliger Verteidiger des EC Bad Tölz in der 1. und 2. Bundesliga sowie bei den Geretsriedern in der Ober- und Bayernliga, ist am Dienstag vergangener Woche gestorben. Im Alter von 44 Jahren ereilte ihn ein häuslicher Unfall.

Feierabend hinterlässt Ehefrau Sandra sowie Tochter Amelie, die von ihrem Papa und Gatten viel zu früh Abschied nehmen müssen. Auch beim Eisclub Bad Tölz war man tief bestürzt von der Nachricht über den Todesfall. Vor dem Spiel der Tölzer Löwen gegen Frankfurt am Sonntagabend bat ECT-Vorsitzender Hubert Hörmann in einer anrührenden Ansprache um eine Schweigeminute für den ehemaligen Verteidiger.

Der Gaißacher bestritt gut 250 Spiele für die Tölzer zwischen 1995 und 2000. Anschließend wechselt er nach Geretsried und absolvierte dort knapp 190 Spiele – mit einem Abstecher zwischendurch ins Ruhrgebiet zum Gelsenkirchener EC, wo es ihm allerdings gar nicht gefiel und er nach nur sechs Spielen zurückkehrte. Feierabend ließ seine Karriere ab 2007 während zwei Saisons beim SC Gaißach in der Bezirksliga ausklingen. „Ich habe ihn nur lustig erlebt, ein guter Typ“, sagt Hörmann. „Es ist furchtbar, wenn so etwas passiert, und viel zu früh.“ Markus Feierabend war Mitglied in diversen Sportvereinen, arbeitete bei einer Kältetechnikfirma und den Stadtwerken. Hörmann kannte die Familie schon lange – Vater Willy Feierabend und er waren Arbeitskollegen. „Einfach schlimm, dass Markus nun nicht mehr da ist.“