„Ein Tüftler und Visionär“: Trauer um Georg Pichler

Georg Pichler ist im Alter von 92 Jahren verstorben. © privat

Im Alter von 92 Jahren ist kürzlich der Handwerker, Firmengründer und Unternehmer Georg Pichler aus Lenggries-Anger gestorben. Er baute unter anderem das Wasserkraftwerk in Fleck auf.

Lenggries – Wenn ein Mensch so ein hohes Alter erreicht hat, dann leben naturgemäß nicht mehr so viele der Weggefährten. Dennoch hat eine sehr große Trauergemeinde auf dem Lenggrieser Waldfriedhof Abschied vom Verstorbenen genommen und damit die große Wertschätzung zum Ausdruck gebracht, die er zeitlebens in seiner Heimatgemeinde genossen hat.

Georg Pichler war ein ganz typischer Vertreter der Kriegsgeneration, die sich nach 1945 in den Wiederaufbau gestürzt hat: immer und zuerst von Rastlosigkeit geprägt, aber auf das eigene Wohlergehen erst ganz zuletzt bedacht. „Der Beruf und die Arbeit waren sein Leben“, betont sein Sohn Eberhard. Oft habe der Vater bis nachts um zwölf im Betrieb zugebracht und dafür Sorge getragen, dass es mit der Firma gut läuft.

Handwerklich sehr begabt

In der bereits 1861 als Sägemühle gegründeten und 1909 neu erbauten Papierfabrik Fleck hat Georg Pichler Betriebsschlosser gelernt. Er trat damit in die Fußstapfen seiner Vorfahren, denn auch sein Vater Anton und sein Opa Leonhard waren dort schon tätig. Er war „handwerklich sehr begabt, ein Tüftler und Visionär“, sagt sein Sohn. Deshalb habe er sich schon mit 25 selbstständig gemacht und in Lenggries seine eigene mechanische Werkstätte aufgebaut.

Als dann 1977 „seine“ Papierfabrik Fleck abgewirtschaftet hatte und in die Insolvenz ging, da hat Georg Pichler in einem wagemutigen unternehmerischen Kraftakt alles auf eine Karte gesetzt und den maroden Betrieb für 1,2 Millionen D-Mark gekauft. Die Papierherstellung hatte keine Zukunft mehr, aber Pichler erkannte das große Potential in der Stromversorgung aus dem dazugehörigen Wasserkraftwerk an der Isar. Weil dessen Wasserrecht bereits auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, hat es übrigens (anders als etwa beim Walchenseekraftwerk) als ein so genanntes „Altrecht“ unbegrenzten Bestand.

Aller Anfang war schwer

Der von Georg Pichler produzierte Strom war anfangs kaum etwas wert. Erst mit dem Stromeinspeisungsgesetz von 1990 ging seine Rechnung auf. „Die feste Einspeisevergütung war ein Meilenstein für kleine Wasserkraftwerke“, betont sein Sohn, der 1984 mit in das Unternehmen eingestiegen ist und die Firma 1992 und 2003 in zwei Etappen übernommen hat.

Vater und Sohn haben 1,8 Millionen Euro in einen Kraftwerk-Neubau investiert, der aus einer zugelassenen Nutzungsmenge von 7,6 Kubikmetern Wasser pro Sekunde (das entspricht etwa einem Drittel der heutigen normalen Fließmenge der Isar) ungefähr 3,8 Millionen Kilowattstunden pro Jahr produziert. Nicht erst seit dem Ukraine-Krieg genießt die erneuerbare Wasserkraft heute eine hohe gesellschaftliche Wertschätzung.

Hauptkunde ist Firma Dorst

Zusammen mit der Stromerzeugung läuft der Betrieb für Maschinenbau weiter, dessen Hauptkunde seit bald 60 Jahren die Firma Dorst aus Kochel am See ist. Auch als Austragler war Georg Pichler, Vater von drei Kindern, Opa und Uropa, bis zu seinem 85. Lebensjahr immer noch rastlos im Betrieb tätig und hat sich daran erfreut, wie gut sein berufliches Lebenswerk gedeiht. (Rainer Bannier)

