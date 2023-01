Engpass bei Medikamenten: Apotheker hat Tipps für Eltern

Lieferprobleme: Fieberzäpfchen und Hustensäfte für Kinder sind oft vergriffen, häufig können auch andere Medikamente nicht geliefert werden. Apothekensprecher Christopher Hummel erklärt die aktuelle Lage. © Annette Riedl

Medikamente sind nach wie vor knapp - und das ausgerechnet mitten in einer Erkältungs- und Grippewelle. Im Interview spricht Landkreis-Apothekensprecher Christopher Hummel über das Dilemma.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit Wochen setzen Atemwegserkrankungen, Grippe und andere Viren den Menschen, vor allem Kindern, im Landkreis stark zu. „So eine Welle habe ich noch nie erlebt. Es ist irre“, sagt der Apotheker und Sprecher der Branche im Landkreis, Christopher Hummel. Ausgerechnet jetzt sind Medikamente knapp, nicht nur vor Ort, auch im Internet. Die Apotheker dürfen zwar seit dem 25. Dezember laut Bundesgesundheitsministerium selbst Hustensäfte, Fieberzäpfchen und Co. auf Vorrat herstellen, doch es fehlt ihnen an den notwendigen Zutaten. Wir sprachen mit Hummel über das Dilemma.

Herr Hummel, woran mangelt es im Moment?

Christopher Hummel: Eigentlich an allem. Banale Dinge sind nicht oder nur kontingentiert lieferbar. Wir haben kaum pflanzliche Husten- und Fiebersäfte, Fieberzäpfchen, Ibuprofen-Schmerztabletten und Antibiotika. Vergangene Woche kam eine Frau aus Holzkirchen in meine Apotheke in Gaißach, nachdem sie zuvor fünf andere Apotheken abgeklappert hatte. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt hatte ihrem Kind ein Antibiotikum gegen eine eitrige Mittelohrentzündung verordnet. Es war reines Glück, dass ich das Mittel als Saft vorrätig hatte, sonst hätte der Kleine in die Klinik eingewiesen werden müssen.

Viele Arzneimittel werden in China, Indien und Übersee produziert

Woran liegt es, dass es an allen Ecken und Enden fehlt?

Christopher Hummel: Das hat drei Gründe. Erstens werden viele Arzneimittel in China, Indien und Übersee produziert. Die kommen dort nicht mehr hinterher – gerade in China können gerade sehr viele Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung nicht zur Arbeit gehen – und die Transportwege sind lang. Deutschland und auch andere europäische Länder haben viel zu viel ausgelagert. Zweitens haben die Krankenkassen sogenannte Rabattverträge mit einzelnen Firmen abgeschlossen, die möglichst billig herstellen. Das ist zum Beispiel bei Paracetamol der Fall. Andere Hersteller haben sich deshalb zurückgezogen. Für das Antibiotikum Amoxicillin, ein Penicillin-Derivat, das Kindern bei Lungen- und Mittelohrentzündungen verabreicht wird, gibt es nur einen Produzenten in Kundl in Tirol. Der hat mit den gestiegenen Energiekosten zu kämpfen und muss die Preise erhöhen. Die Krankenkassen aber wollen nicht mehr bezahlen als bisher. Weigern sich die Kassen weiterhin, gehen die wenigen Arzneimittel nach England, das seit dem EU-Austritt jeden Preis zahlt.

Und was ist der dritte Grund?

Christopher Hummel: Es fehlen Glasflaschen und Verpackungsmaterial, was unter anderem eine Folge des Kriegs in der Ukraine ist.

Für das Herstellen fehlen den Apothekern die Grundlagen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Offensive gestartet, da alle Bundesländer mit denselben Problemen zu kämpfen haben. Er möchte, dass die Krankenkassen mehr für Kinderarzneimittel bezahlen. Mittelfristig sollen auch wieder mehr Medikamente in Deutschland hergestellt werden.

Christopher Hummel: Beides ist dringend nötig. Es gibt außerdem zu viele Vorgaben und Richtlinien. Die Politik müsste deutlich mehr auf Experten und Praktiker wie uns hören. Seit der Corona-Pandemie mahnen wir, dass wir uns von China lösen müssen. Der Leidtragende ist immer der Patient, das Kleinkind, das kein Fieberzäpfchen bekommt und die ganze Nacht weint.

Seit Weihnachten dürfen die Apotheker auch selber unter anderem Husten- und Fiebersäfte in größeren Mengen auf Vorrat zusammenmischen. Ist das eine Hilfe?

Christopher Hummel: Es wäre eine große Hilfe. Jeder Apotheker ist dafür ausgebildet. Entsprechende Labore sind vorhanden. Aber leider fehlt es an den Grundlagen. Ibuprofen und Saftgrundlagen sind nicht zu bekommen. Und wenn doch, frage ich mich: Wer soll das machen? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Moment alle mit dem Verkauf und der Beratung beschäftigt, wir Inhaber müssen uns um die Medikamentenbeschaffung kümmern. Damit sich die Eigenproduktion lohnt, müssten wir schon 100 Fiebersäfte auf einmal schaffen. Wegen einem stellt sich keiner ins Labor. Ich weiß von vielen Kollegen, dass sie am Wochenende und während der Notdienste selber zusammenstellen, was sie können. Wir wollen ja helfen. Aber ehrlich gesagt müssten dann auch einmal die Honorare angepasst werden. Schon während der Pandemie schoben wir Überstunden, um Desinfektionsmittel zu produzieren.

Was können verzweifelte Eltern tun?

Christopher Hummel: Wenn sie noch Fieber- und Schmerztabletten zu Hause haben, können sie diese vierteln oder achteln, klein mörsern und zusammen mit Apfel- oder Bananenbrei verabreichen, damit die Kinder den bitteren Geschmack nicht so merken. Im Notfall sollten Eltern in die Klinik mit ihrem Kind fahren. Dort gibt es Medikamente. Alte Medizin wie auf dem Basar untereinander zu tauschen, wie es der Präsident der Ärztekammer anfangs vorgeschlagen hatte, ist Schwachsinn. Es gelten so strenge Vorschriften für Lagerung und Verabreichung – da sollte man nichts riskieren.

Ist eine Besserung der Situation in Sicht?

Christopher Hummel: Gerade entspannt sich die Lage ein klein wenig. Wir werden nicht mehr ganz so überrannt. Erst heute habe ich außerdem acht Flaschen Paracetamol-Saft erhalten. Ich gebe immer nur eine Flasche ab und bitte alle Kunden, die raren Medikamente nur zu kaufen, wenn wirklich Bedarf besteht. In diesen Zeiten sollte niemand hamstern, sondern jeder sich solidarisch verhalten. (tal)

