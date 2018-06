Aldi-Anbau an der Mosersäge vorerst vertagt

Aldi möchte die Verkaufsfläche seines Lebensmittelmarktes in Untergries an der Mosersäge um rund 20 Prozent vergrößern.

Gaißach – Das wurde jetzt bekannt, als ein entsprechender Vorbescheidsantrag in der Gaißacher Gemeinderatssitzung auf dem Tisch lag. Das Vorhaben wurde im Gremium intensiv und kontrovers diskutiert, aber letztlich vertagt: Die Gemeinde möchte erst Genaueres darüber erfahren, welche Geschäftspolitik Aldi damit verfolgt.

Es blieb nämlich noch vieles unklar: Geht es dem Lebensmittel-Discounter darum, sein Sortiment zu vergrößern oder geht es ihm um mehr Kundenkomfort und eine übersichtlichere Produktpräsentation? Glaubt man den Andeutungen, ist Letzteres wahrscheinlicher. Eines ist jedenfalls bereits klar: Eine Erweiterung der Gaißacher Aldi-Filiale wird nur über einer Änderung des Bebauungsplans möglich sein.

Als Gemeinderat Johann Schinnagl äußerte, solch ein Entgegenkommen für den Handelsriesen komme für ihn überhaupt nicht in Frage, machte Bürgermeister Stefan Fadinger eine Andeutung, dass es dort noch einen zweiten Betrieb gebe, der sich über sein jetziges Baufenster hinaus vergrößern möchte. Es wird also spannend in den kommenden Gemeinderatsitzungen.

Schinnagl machte kein Hehl aus seiner Aversion gegen Aldi: „Der ist groß genug, überall wachsen die wie die Schwammerl aus dem Boden.“ Aber möglicherweise ziehen Schinnagls Einwände nicht: Dass Aldi seine Produktpalette erweitert, trifft so vielleicht gar nicht zu. Und sein Hinweis auf eine zukünftig unzumutbare Parkplatzsituation erübrigte sich durch Fadingers Hinweis, dass Aldi bereits jetzt bei weitem mehr Stellplätze anbiete als vorgeschrieben: „Es sind 103, aber nur 28 wären nachzuweisen.“

Rainer Bannier