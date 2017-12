Feuerwerk: Hunden einen Rückzugsort bieten

Wenn es an Silvester knallt, zischt, blitzt und künstliche Sterne vom Himmel regnet, freuen sich viele Menschen. Für Haustiere, gerade Hunde, kann die Neujahrsnacht Stress pur bedeuten. Ein Gespräch mit der Gaißacher Tierpsychologin Stephanie Lang von Langen.

Frau Lang von Langen, gibt es eigentlich Ohropax für Hunde?

Stephanie Lang von Langen: Kopfhörer-Ohrenschützer gibt es sehr wohl. Manche Hunde lassen sich auch einen Schal um den Kopf wickeln. Es ist aber immer die Frage, wie das Tier so etwas toleriert. Man sollte es lieber nicht an Silvester ausprobieren.

Was raten Sie Hundebesitzern um Mitternacht?

Am besten nicht rausgehen und einen Rückzugsort bieten. Man sollte beim Feuerwerk die Fenster schließen und kann Musik anmachen – damit das Geknalle ein wenig gestört ist. Hunde hören fünfmal so weit wie Menschen. Schon bei einem Kracher in der Nähe können sie weglaufen. Wer raus geht, sollte die Leine mitnehmen.

Und wie beruhigt man sein Haustier dann wieder?

Körperkontakt halten und nicht hektisch streicheln. Etwas kauen oder schlecken lassen, kann auch helfen. Denn dabei werden andere Areale im Hirn angeregt.