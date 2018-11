Fünfjähriger wird beim Süßigkeitensammeln an Halloween angefahren und sieben Meter weit durch die Luft geschleudert

Zu einem echten Albtraum entwickelte sich Halloween für einen fünfjährigen Buben aus Gaißach: Das Kind war plötzlich auf die Straße gelaufen und wurde frontal von einem Auto erfasst.

Gaißach - Ein fünfjähriger Bub aus Gaißach wurde am Halloween-Abend frontal von einem Auto erfasst. Obwohl er zirka sieben Meter weit durch die Luft geschleudert wurde, halten sich die Verletzungen glücklicherweise in Grenzen.

Laut Polizei war das Kind gegen 17.30 Uhr zusammen mit seinem großem Bruder und weiteren Freunden in der Lenggrieser Straße in Gaißach unterwegs, um dort in den Häusern nach „Süßem oder Saurem“ zu fragen. Kurz nach dem Gasthaus „Zachschuster“ überquerte der Bub unvermittelt die Straße. Ein Autofahrer aus Bad Tölz sah das Kind in seinem schwarzen Kostüm erst im letzten Moment, schreibt die Polizei. Trotz einer Vollbremsung konnte der 29-Jährige den Zusammenstoß nicht verhindern.

Der Bub wurde in den Straßenrand geschleudert. Er erlitt eine leichte Gehirnerschütterung und verlor einen Zahn, da er mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden aufgekommen war. Der Rettungsdienst brachte den Kleinen zur weiteren Abklärung in die Asklepios-Stadtklinik nach Bad Tölz. Am Pkw wurde die Plastikverkleidung des Kühlers leicht beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 500 Euro.