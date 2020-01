Gaißach arbeitet am neuen Kindergarten

In Gaißach tritt Bürgermeister Stefan Fadinger bei der Kommunalwahl wieder an. Im neuen Jahr will die Kommune einige Infrastruktur-Projekte umsetzen.

Gaißach - Die beiden größten Projekte sind der geplante Neubau einer Zweifach-Turnhalle an der Schule sowie der neue Kindergarten. „Bei der Halle laufen Gespräche mit dem Fachplaner“, sagt Fadinger. Es werde nicht einfach sein, in einer Phase der Hochkonjunktur am Bau das Projekt mit möglichst geringen Kosten zu verwirklichen. Wie viel die Gemeinde investieren wird, stehe noch nicht fest. Beim Kindergarten rechnet Fadinger mit rund vier Millionen Euro. Wie berichtet wird dieser vergrößert, sodass es dann fünf statt bislang vier Kindergarten- sowie zwei Krippengruppen geben wird. Bislang gibt es nur eine Krippengruppe. Die Gemeinde plant auf dem Grundstück einen Neubau sowie einen Teilabriss des bestehenden Gebäudes. „2020 werden die Ausschreibungen erfolgen“, sagt Fadinger. Geplant ist, dass die Kinder nach Fertigstellung in den Neubau umziehen, sodass am Altbau weitergearbeitet werden kann. Auf einen Zeitpunkt zur kompletten Fertigstellung möchte sich Fadinger lieber nicht festlegen.

Das soll 2020 für die Bürger in Jachenau umgesetzt werden

Gearbeitet wird auch im Gewerbegebiet: Hier wird ein weiterer Bereich asphaltiert. Und in Untermberg, genauer gesagt ab dem Parkplatz Sunntratn in Richtung Steinbach, wird eine einen Kilometer lange alte Wasserleitung erneuert. „Diese ging bislang durch Privatgrund“, erklärt Fadinger. Nun werde sie in gemeindlichen Straßengrund verlegt. In diesem Zusammenhang werde auch die Straße dort saniert.

Seniorenhilfe in Gaißach kommt in Fahrt

Alle Infos zur Kommunalwahl im Landkreis gibt‘s hier