Münchnerin (29) stirbt bei Unfall auf B 13 bei Gaißach - Polizei nennt weitere Details

Bei einem schweren Unfall am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 13 zwischen Bad Tölz und Lenggries ist eine Frau aus München (29) ums Leben gekommen. Aus welchen Gründen genau es zu dem Frontalzusammenstoß kam, ist bislang unklar.

Update Freitag, 15. März, 12.25 Uhr:

Die Polizei hat eine schriftliche Mitteilung zu dem tödlichen Unfall am Donnerstagabend auf der B13 herausgegeben. Die Darstellung des Unfallhergangs entspricht den Angaben von Donnerstagabend. Demnach ist weiterhin unklar, aus welchem Grund die 29-jährige Renault-Fahrerin gegen 17.20 Uhr auf die Gegenfahrbahn geriet, wo sie mit dem entgegenkommenden VW einer Lenggrieserin (79) kollidierte.

Laut Polizei starb die 29-Jährige gegen 18 Uhr an den Folgen ihrer schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Ihr Lebensgefährte (31), der als Beifahrer im Auto saß, sowie die Lenggrieserin wurden schwer verletzt per Hubschrauber in Kranenhäuser transportiert.

Noch keine genauen Angaben hatte es am Donnerstag zu einem dritten beteiligten Fahrzeug gegeben. Nun teilt die Polizei mit, dass es sich um den Jeep eines Lenggriesers (53) handelte, der hinter dem VW der Lenggrieserin unterwegs war. Als sich vor ihm der Unfall ereignete, leitete er eine Vollbremsung ein und versuchte auszuweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde nicht verletzt.

Der Sachschaden, der an den drei Autos entstand, summiert sich auf etwa 27.000 Euro.

Bericht von Donnerstag, 20.15 Uhr:

Gaißach– Nach Angaben der Polizei war die Münchnerin mit ihrem Renault von Lenggries kommend in Richtung Bad Tölz unterwegs. Sie bewegte sich dabei offenbar in einer Fahrzeugkolonne, als sie gegen 17.20 Uhr plötzlich auf die linke Fahrbahn ausscherte.

Aus welchem Grund sie das tat, war am Donnerstagabend noch unbekannt. Auf der Gegenfahrbahn kam dem Renault eine 79-jährige Lenggrieserin mit ihrem VW entgegen.

Durch die Kollision waren beide Fahrerinnen in ihren Autos eingeklemmt. Die Feuerwehren Gaißach, Lenggries und Bad Tölz rückten an. Als Kreisbrandrat Alfred Schmeide als erster am Unglücksort eintraf, befand sich der schwer verletzte Beifahrer der Münchnerin außerhalb des Autos und wurde von Passanten betreut.

Die Befreiung der Fahrerinnen war laut Schmeide eine schwierige Aufgabe. Der VW lag auf der Seite und musste zunächst aufgerichtet werden. Noch komplizierter war die Befreiung der Münchnerin aus dem Renault. „Mit dem Rettungszylinder ist es gelungen, auf der Fahrerseite eine kleine Öffnung zu schaffen, durch die die Frau herausgezogen werden konnte.“ Schmeide ist voll des Lobes, dass es den Kameraden gelang, beide Personen binnen zehn Minuten zu befreien.

Zu einem dritten beteiligten Fahrzeug, das ebenfalls von der Fahrbahn abkam, gab es am Donnerstag noch keine gesicherten Auskünfte. In diesem Wagen wurde offenbar ebenfalls eine Person verletzt, wenn auch wohl weniger gravierend.

Die B 13 war nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Gaißach richtete eine Umleitung ein und leuchtete bis in die vorgerückten Abendstunden die Unfallstelle für die Arbeit des unfallanalytischen Gutachters aus.