Gaißach erteilt Absagen für Betreuungsplätze

Von: Felicitas Bogner

Teilen

In Gaißach ist die Maximalgrenze an Kindern im Kindergarten erreicht. © Symbolfoto: Monika Skolimowska

Wesentlich mehr Anmeldungen als üblich gab es in diesem Jahr für Betreuungsplätze im Gaißacher Kindergarten. Deshalb mussten nun Absagen erteilt werden.

Gaißach – Die Kindergarten-Erweiterung im Gaißacher Ortsteil Obergries kommt gut voran. „Die Arbeiten sind zwar noch erst im Kellergeschoss, aber der Bau läuft planmäßig“, leitete Bürgermeister Stefan Fadinger den Tagesordnungspunkt in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein. Dennoch gäbe es des Öfteren Ärgernisse hinsichtlich der aktuell durch den Bau beeinträchtigten Parkplatzsituation. „Da wird es vor allem bei den Bringstoßzeiten immer recht eng und chaotisch“, meinte Fadinger. Hier pflichtete ihm Monika Erhard bei und berichtete, bereits über eine halbe Stunde nicht weggekommen zu sein, da sie jemand eingeparkt habe.

„Man muss die Eltern, denen es möglich ist, bitten, auch die Parkplätze am Sportplatz zu nutzen“, appellierte Fadinger. Auch wäre es von Vorteil, wenn von anderen Bürgern zu den Stoßzeiten das Areal umfahren würde. „Natürlich nur, sofern es möglich ist“, ergänzte der Bürgermeister. „Aktuell steht der Betonmischer da und es sind zu den Eltern, die ihre Kinder bringen, auch viele Baufahrzeuge vor Ort“, räumte Fadinger ein. Dabei solle man aber zur Beruhigung im Hinterkopf haben, dass es sich lediglich um eine zeitlich begrenzte Einschränkung handle. „Sobald es möglich ist, können die Baufahrzeuge auch wieder auf der Baustelle parken.“ Überdies erinnerte Fadinger daran, dass es an vielen anderen Kindergärten und Schulen im Landkreis ein „Dauerproblem mit dem Parken“ gebe. „Das ist bei uns zum Glück noch nie der Fall gewesen.“

Über ein weitaus problematischeres Thema in puncto Kinderbetreuung klärte Fandinger die Gemeinderäte im Anschluss auf: „Wir mussten die vergangenen Tage leider einige Absagen für Betreuungsplätze rausschicken“, verkündete er. Heuer habe es erstmals wesentlich mehr Anmeldungen, wie bisher üblich in der Gemeinde gegeben. Die Lage sei zwar bedauerlich, so der Bürgermeister, aber „man muss das auch im Sinne der Baumaßnahme sehen“. Schließlich würde es so ab dem nächsten Jahr eine zweite Gruppe geben. „Aktuell ist wegen der Baustelle leider auch kein Platz für eine Übergangslösung mit einem Container“, nahm er vorweg. Bei der Entscheidung, wer eine Absage für einen Betreuungsplatz erhält, habe man „freilich Alleinerziehende und Berufstätige bevorzugt“, so der Rathauschef.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.