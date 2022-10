Gaißach/Lenggries: Drei Unfälle in kurzer Zeit auf B 13

Aus dem Polizeibericht

Das schöne Wetter am Wochenende lockte zahlreiche Ausflügler in den Isarwinkel. Das hohe Verkehrsaufkommen forderte am Samstag einige Unfälle auf der B 13 zwischen Lenggries und Bad Tölz.

Gaißach/Lenggries - Insgesamt krachte es auf der Bundesstraße 13 im Gemeindegebiet Gaißach und Lenggries drei Mal innerhalb von von vier Stunden.

Volvo und Motorrad prallen zusammen

Ein ambulanter Krankenhausaufenthalt und ordentlich Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls in Gaißach am Wochenende. Im regen Ausflugsverkehr kam es am Samstag laut Angaben der Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 13 bei Gaißach. Ein 58-jähriger Motorradfahrer aus München fuhr an der stockenden Fahrzeugkolonne in Richtung Bad Tölz vorbei, als ein 26-jähriger Mann aus Lenggries gegen 16.30 Uhr von der Blombergstraße in Bad Tölz mit seinem Volvo nach links in Richtung Lenggries auf die B 13 einfuhr, heißt es im Polizeibericht. Infolge dessen kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, und der 58-jährige Suzukifahrer kam zu Sturz. Er musste daraufhin in der Tölzer Stadtklinik ambulant versorgt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 8000 Euro.

Motorradunfall auf der B 13



Ein Unfallopfer forderte der Ausflugsverkehr laut Polizeibericht am Samstag gegen 17 Uhr. Eine 21-jährige Münchnerin war in einer Gruppe Motorradfahrer mit ihrer Honda auf der B 13 von Lenggries in Richtung Bad Tölz unterwegs. Ein vorausfahrendes Fahrzeug bremste ab um in einen Parkplatz einzufahren. Dies erkannte die junge Frau allerdings zu spät und fuhr auf das vor ihr fahrende Motorrad ihres Begleiters, einem 29-Jährigen aus Garching, auf. Die Bikerin kam zu Sturz. Rettungskräfte brachten sie zur Versorgung ins Krankenhaus Bad Tölz. Überdies entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Zusammenstoß mit Fahrerflucht

Ein Unfall ereignete sich laut Polizei auf der B13 am Samstag gegen 20.40 Uhr. Ein 36-Jähriger aus München war mit seinem Auto vom Sylvensteinspeicher auf der B13 unterwegs in Richtung Lenggries. In einer Rechtskurve kam dem BMW-Fahrer ein Pkw entgegen, dessen Fahrer die Kurve schnitt und sich auf der Spur des Münchners befand. Trotz Ausweichmanövers des 36-Jährigen kam es zum Zusammenstoß. Der BMW-Fahrer wendete und kehrte zum Unfallort zurück, der Unfallverursacher entfernte sich in südlicher Richtung. Aufgrund der an der Unfallörtlichkeit aufgefundenen Fahrzeugteile, kann davon ausgegangen werden, dass es sich beim unfallflüchtigen Fahrzeug um einen silbernen Mercedes handelt. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro, Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0 80 41/ 76 10 60.

