Neun Igel-Babys gerettet: Glückliches Ende für den dicken Otto und seine Geschwister

Von: Andreas Steppan

Nach dem Winterschlaf ab in die Freiheit: Im Garten von Schauspielerin Monika Dahlberg (Mi.), wo sie im Spätsommer gefunden wurden, wilderten Editha Schneider und Georg Osterhuber jetzt neun gerettete Igel aus. © Matthäus Krinner

Ein Ehepaar aus Gaißach hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht überlebensfähige Igel aufzupäppeln. So gab es jetzt auch ein glückliches Ende für neun Igel-Babys aus Benediktbeuern.

Gaißach/Benediktbeuern – Hansi, Rosi, Maxi und der dicke Otto sowie fünf weitere Geschwister sind dieser Tage in ihr Erwachsenenleben aufgebrochen. Dass sie diese Chance überhaupt bekommen haben, verdanken die jungen Igel dem gemeinsamen Engagement der Schauspielerin Monika Dahlberg aus Benediktbeuern und des Gaißacher Ehepaars Editha Schneider und Georg Osterhuber. Die Auswilderung der Tiere nach dem Winterschlaf ist das glückliche Ende einer Rettungsaktion.

Monika Dahlberg entdeckte neun Igel-Babys im Garten

Für Monika Dahlberg war es im Spätsommer vergangenen Jahres eine sehr überraschende Entdeckung. In ihrem Garten in Benediktbeuern bat sie ihren Enkel, einen Strandkorb zur Seite zu rücken. Darunter kam ein Igelnest zum Vorschein. Das Muttertier nahm sogleich Reißaus und ward nicht mehr gesehen. Zurück blieben neun Igelbabys, die alleine nicht überlebensfähig gewesen wären. Monika Dahlbergs Enkel und dessen Freundin machten im Internet das Gaißacher Ehepaar Schneider/Osterhuber ausfindig, das regelmäßig Igel aufpäppelt. Dorthin wurden die neun Igelbabys gebracht.

Nun, knapp neun Monate später, steht fest: Alle neun Jungtiere haben dank aufopferungsvoller Pflege überlebt. Nach und nach brachten Editha Schneider und Georg Osterhuber die Igel in den vergangenen Tagen zurück in Monika Dahlbergs Garten. Denn laut Naturschutzgesetz müssen die Wildtiere im Regelfall dort wieder in die Freiheit entlassen werden, wo sie gefunden wurden. Noch ein paar Tage versorgt die Schauspielerin die jungen Igel in kleinen Gehegen im Garten mit Katzenfutter, bevor der Zaun gelupft wird und die Igel sich auf den Weg machen. Im Garten sowie den angrenzenden Wiesen dürften sie schnell neuen Lebensraum und Partner zur Fortpflanzung finden. „Ein Igel kann in einer Nacht bis zu fünf Kilometer wandern“, sagt Editha Schneider.

Igel-Babys in Gaißach für den Winterschlaf aufgepäppelt

Bis zur erfolgreichen Auswilderung war es ein weiter Weg. Die Igelbabys waren vermutlich etwa 14 Tage alt und wogen zwischen 80 und 110 Gramm, als sie in die Obhut der Gaißacher Ehepaars kamen. Anfangs mussten die Tiere alle zwei Stunden gefüttert werden – und zwar rund um die Uhr. „Mein Mann ist ein Nachtmensch, und ich bin um 5 Uhr morgens fit“, erklärt Schneider.

Sorgen machte dem Rentner-Ehepaar vor allem Igel-Mädchen Stasi. „Sie war so klein, hatte offenbar von der Mutter nicht genug Milch abbekommen“, erinnert sich Schneider. „Es war zu erwarten, dass sie es nicht schafft, aber sie hat gekämpft und ist durchgekommen.“ Die Gaißacher päppelten alle Igelbabys so weit auf, dass sie – mit einem Gewicht von rund 600 Gramm – kräftig genug waren, um im Oktober in den Winterschlaf zu fallen. „Sie fahren dann den Stoffwechsel ganz weit herunter, und das Herz schlägt nur noch dreimal in der Minute“, erklärt Osterhuber. Im Frühjahr erwachten die Lebensgeister der Stacheltiere wieder. Bis zur Auswilderung warteten die Igelfreunde, „bis der Boden weich genug ist und die Insekten rauskommen“, wie sie sagen. „Denn Igel sind reine Insektenfresser.“

Autos und Rasenmäher sind Hauptfeinde des Igels

Dass die Zahl der Insekten rapide abnimmt, bezeichnen die Gaißacher denn auch als eine der Hauptbedrohungen für den Igel, der auf der Vorwarnliste der bedrohten Arten stehe. „Wenn die Igel nicht genügend Insekten finden, fressen sie Schnecken und Regenwürmer – aber die übertragen Parasiten“, erklärt Schneider. Als weitere Feinde des Igels bezeichnet das Ehepaar Autos sowie Rasenmäher, speziell Mähroboter. Auch Igel mit abgetrennten Beinen haben sie schon gepflegt. Seit das Ehepaar selbst einmal vor Jahren einen kranken Igel im Garten gefunden hat, päppelt es eigentlich ständig schwache oder kranke Stacheltiere auf. „Den weitesten Weg hatte ein Igel, den eine Münchner Familie am Gardasee gefunden hatte und auf der Heimreise zu uns brachte“, erinnern sich die beiden. Der Aufwand, den das Paar mittlerweile betreibt, ist enorm. Für Nahrung, Medikamente und Tierarztkosten geben sie nach eignen Angaben jährlich 4000 bis 5000 Euro aus.

Monika Dahlberg, die am Schicksal „ihrer“ Igel regen Anteil nahm und sich auch die Namen für sie ausdachte, hat dieser Tage an ihrem 87. Geburtstag ihre Gäste um Spenden anstelle von Geschenken gebeten. Zusammen kam die stolze Summe von 800 Euro, wovon Schneider und Osterhuber einen Inkubator, also eine Art Brutkasten, für Igel kauften. Zu sehen, wie gesunde, kräftige Igel wieder ihren Weg in die Natur suchen, entschädigt sie für den Aufwand. Im Garten von Monika Dahlberg sagt Georg Osterhuber zufrieden: „Jetzt sind sie wieder da, wo sie hingehören.“

Spendenkonto: Wer die Arbeit der Igelretter Editha Schneider und Georg Osterhuber unterstützen will, kann eine Spende an den Tierschutzverein Starnberg mit dem Verwendungszweck „Rettung Igel“ überweisen. Die IBAN lautet DE 25 7025 0150 0430 056762.

