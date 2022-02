Gaißach: Trunkenheitsfahrt endet im Steinbach

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Die Polizei berichtet von einem Unfall in Gaißach. Eine Trunkenheitsfahrt endete im Steinbach. © Patrick Seeger/dpa

Großes Glück hatte ein 45-Jähriger, der in den frühen Samstagmorgenstunden betrunken in Gaißach mit seinem Transporter unterwegs war. Die Fahrt endete im Steinbach.

Gaißach - Einen Unfall verursachte am Samstag ein Lenggrieser in Gaißach. Laut Angaben der Polizei fuhr der 45-Jährige mit seinem VW Transporter gegen 05.44 Uhr auf der Kreisstraße in Gaißach in Richtung Lenggries. Kurz vor der Steinbachbrücke kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Wiese direkt auf den Steinbach zu. Dort hob der Transporter an dem Damm vor dem Steinbach ab und prallte ans gegenüberliegende Ufer.

Transporter hob am Damm ab und landete auf dem Dach im Wasser

Schließlich kam der Transporter auf dem Dach im Wasser zum Liegen. Ein Anwohner hörte den Unfall und verständigte den Notruf. Der Fahrzeugführer, der alleine im Fahrzeug war, konnte durch Rettungskräfte aus dem Steinbach gerettet werden. Er kam mit einer Unterkühlung zur Abklärung der Verletzungen ins Krankenhaus nach Tölz. Dort wurde ihm wegen seiner starken Alkoholisierung Blut zur weiteren Untersuchung abgenommen. Den Lenggrieser erwartet nun ein Strafverfahren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.