Mit Hämmern: Unbekannte zerstören Almhütte in Gaißach - jetzt gibt es einen zweiten Fall

Mit roher Gewalt haben Unbekannte eine Almhütte in Gaißach fast völlig zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Update vom 14. Juli: Wie die Tölzer Polizei am Sonntag berichtet, gibt es eine weitere zerstörte Hütte in Gaißach. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen mit brachialer Gewalt in die Hütte im Bereich des Reiserlifts ein und demolierten auch dort die komplette Inneneinrichtung. Die Tat steht, so die Beamten, augenscheinlich im Zusammenhang mit dem ersten gemeldeten Fall aus dem Ortsteil Untermberg.

Zerstörte Hütte: 10.000 Euro Sachschaden

Geschädigt sind im aktuellen Fall ein 70-jähriger Gaißacher und ein 49-jähriger Tölzer. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro.

Ereignet haben dürfte sich die Tat irgendwann zwischen 26. Juni und 13. Juli. Hinweise erbittet die Polizei Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041/761060.

Erstmeldung vom 12. Juli:

Gaißach - Wer macht denn nur so etwas? Im Gaißacher Ortsteil Untermberg wurde eine Almhütte von unbekannten Tätern fast komplett zerstört – und zwar mit roher Gewalt. Geschädigt ist laut Polizei ein 34-jähriger Landwirt aus Gaißach-Untersteinbach.

Almütte in Gaißach zerstört: Täter lassen Tatwerkzeuge zurück

Die Hütte liegt oberhalb vom Skilift am Reiserhang. Die Eingangstüre, Fensterscheiben. Lampen und Geschirr wurden nach Angaben der Polizei mit Hämmern gewaltsam zerschlagen. Die Tatwerkzeuge ließen die Täter vor der Hütte liegen.

Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten mit rund 600 Euro. Der Vorfall ereignete sich irgendwann zwischen 1. und 11. Juli. Sachdienliche Hinweise auf die Täter werden von der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 erbeten.

