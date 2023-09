Unfall auf der Bundesstraße 13: Motorradfahrerin (20) schwer verletzt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Rettungshubschrauber brachte die junge Frau in die Unfallklinik. © IMAGO/Marius Bulling

Eine Motorradfahrerin wurde am Sonntag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 13 schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gaißach - Am frühen Sonntagabend gegen 17 Uhr war ein 62-jähriger aus Diedorf mit seinem Skoda auf der Bundesstraße 13 von Lenggries kommend in Richtung Bad Tölz Tölz unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes Obergries setzte der Diedorfer (Landkreis Augsburg) den linken Blinker, um in einen Feldweg auf der linken Seite einzubiegen.

Motorradfahrerin kollidiert mit abbiegendem Wagen

Dies übersah eine 20-Jährige aus Bad Tölz, die sich mit ihrer Kawasaki hinter dem Skoda befand. Als der Wagen abbog, prallte die Motorradfahrerin gegen den hinteren Kotflügel des Wagens. Nach dem Aufprall kam die junge Frau auf der Fahrbahn zum Liegen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 20-Jährige schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte die Tölzerin ins Unfallklinikum Murnau. Der Skodafahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Mit im Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr Gaißach

An der Kawasaki entstand Totalschaden, am Pkw ist die hintere linke Seite beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 12.500 Euro. Mit im Einsatz war neben Polizei, Rettungsdienst und Rettungshubschrauber auch die Freiwillige Feuerwehr Gaißach. Sie übernahm die Verkehrsregelung und die Bindung auslaufender Betriebsstoffe.

Tölzer Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

Um den genauen Hergang des Unfalls ermitteln zu können, sucht die Polizei außerdem nun noch nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 08041/76106-0 in Verbindung zu setzen.

