Gaißacher Mittelschüler verabschiedet: „Jetzt stehen euch viele Wege offen“

Teilen

Die Gaißacher V2-Absolventen. Klassenleitung: Elke Mayer – in Vertretung Peter Naumann. © Bannier

Die Gaißacher Mittelschule verabschiedete in zwei parallel stattfindenden Feiern 87 Schülerinnen und Schüler.

Gaißach – In zwei gleichzeitig angesetzten Feiern in der Aula und der Schulturnhalle hat die Gaißacher Mittelschule am Donnerstag 87 Schülerinnen und Schüler aus vier Abschlussklassen verabschiedet. Die Klassen selbst brachten auf verschiedene Weise zum Ausdruck, dass sie ihre Schulzeit überwiegend positiv erlebt haben und dass sie ihre Klassengemeinschaft, den Schulbetrieb und ihre Lehrkräfte in guter Erinnerung behalten werden. Das unterstrichen sie auch in persönlichen Anreden und mit kleinen Aufmerksamkeiten.

Die Absolventen der Gaißacher 10a mit Klassenleiter Roman Kofler. © Bannier

An der Gaißacher Mittelschule sind unterschiedliche Ausbildungswege möglich

Ihre Abschlusszeugnisse erhielten die Schüler der 9. Klasse (Hauptschul-Abschluss) und drei 10. Klassen zur Mittleren Reife (V2-Klasse und zwei M-Klassen). Im Gaißacher Schulzentrum sind nämlich unterschiedliche schulische Verläufe und Abschluss-Varianten unter einem Dach möglich: In den M-Klassen erwerben Schüler den mittleren Bildungsabschluss mit einem zusätzlichen Schulbesuchsjahr, in der V-Klasse erreichen Schüler das gleiche Ziel mit zwei Schuljahren.

Die Abschlussschüler der 10b. Die Klassenleitung hatte Kathrin Obermüller. © Bannier

„Hört auf euer Gewissen, sucht euch Vorbilder“

Schulleiterin Stephanie Eckert beglückwünschte die jungen Leute zum erfolgreichen Schulabschluss. In einem Klima von Verlässlichkeit und Sicherheit hätten sie hier Fachwissen und Allgemeinbildung erworben, im Miteinander aber auch gelernt, gut zu kommunizieren, zusammenzuhalten und Verantwortung füreinander zu übernehmen. „Hört auf euer Gewissen, sucht euch Vorbilder, erinnert euch an eure Kindheit, bewahrt euch den Humor und seid leidenschaftlich neugierig“, gab sie ihnen mit auf den Weg.

Bürgermeister Stefan Fadinger: „Jetzt stehen euch viele Wege offen“

Bürgermeister Stefan Fadinger wünschte den Schulabgängern viel Erfolg für ihren weiteren Weg. „Jetzt stehen euch viele Wege offen“, betonte er und wies darauf hin, dass den mittleren Bildungsabschluss eine „besonders berufsbezogene Orientierung“ auszeichne. Gerade im Handwerksbereich würden jetzt überall Fachkräfte dringend gesucht.

Die Absolventen der 9. Klasse mit Klassenleiterin Silke Siegle © Bannier

Schülersprecherin verteilt Komplimente an die Lehrer

Schülersprecherin Johanna Hausner sprach ihren Dank aus und verteilte Komplimente an Lehrer und Mitschüler. „Glaubt an euch, egal, welche Hindernisse auftauchen, und erfüllt euch eure Träume“, ermutigte Elternsprecherin Norena Sahilovic. Ähnlich Barbara Kloiber als Sprecherin des Fördervereins: „Habt eure Ziele im Auge.“ Und Lehrer Peter Naumann brachte eine Gewissheit mit hinein: „Ich kenne euch, ihr werdet was!“

Die Gaißacher Absolventinnen und Absolventen Klasse 9: Korbinian Bräuner, Tatjana Enger, Alina Faust, David Fischhaber, Leonhard Frühholz, Lukas Golab, Sverre-Magnus Groschwitz, Selina Härtl, Lea Heichert, Sophie Konschak, Lulzim Memaj, Markus Moosmang, Dominik-Anton Niehues, Alessio Nunez, Sofie Schmöller, Alina Slepzova, Anna Wiesnet, Danilo Zarkov. Klasse 10 V2: Ilias Aggoroudis, Nadja Balzer, Felix Bergmann, Sennaz Dalgin, Sophie Danner, Marius Dican, Michelle Ducho, Lena Gehrke, Dominic Grigoleit, Johanna Hausner, Sarah Huber, Patrick-Andrei Ilyés, Thomas König, Alan Leimann, Gian Maamou, Leonardo Menna, Samira Özbek, Necati Polat, Julia Riesch, Veronika Ryba, Natalia Stachowiak, Antonia Wohlmuth.

Klasse M10a: Fatimah Al Adhami, Baris Arslan, Maria Baur, Teresa Brandhofer, Elena Caterina, Maurizio D’Arrigo, Nina Eder, Moritz Ehrl, Florian Gerg, Lionel Hertwig, Benedikt Hofer, Laurin Huber, Johannes Hundegger, Johannes Kloiber, Jennifer Krell, Karina Lening, Leonarda Peric, Johann Riesch, Elenny Rosalia, Lena Steffen, Zehra Tasdelen, Nico Strobl, Rümeysa Yigithan.

Klasse M10b: Markus Auer, Theresa Baumgartner, Julia Behrla, Adrian-Razvan Danaila, Ilaria Furfaro, Gerhard Gast, Markus Geiger, Ramy Haskilo, Leonie Heidt, Christian Heidt, Tamara Hiter, Emily Jackel, Florian Jakovljevic, Verena Jost, Florian Mannert, Felix Meißner, Ömer Polat, Sebastian Roth, Stefan Rutz, Leonie Schuldt, Selina Smital, Julia Stuckert, Lea Ullrich, Ester Zivkovic.



Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.