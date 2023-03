Gaißachs Bürgmeister ärgert sich über Umgang mit mutmaßlichen Brandstiftern

Von: Patrick Staar

Langjährige Mitglieder der Gaißacher Feuerwehr ehrten Kreisbrandinspektor Wolfgang Stahl (re.) und Bürgermeister Stefan Fadinger (2. v. re.): (v.li.) Jakob Haslinger (15 Jahre Mitglied), Jakob Gaisreiter (15), Franz Oswald (40), Andreas Hartl (50), Martin Oswald (20, Vorsitzender), Michael Schmid (25), Konrad Bauer (30) und Kaspar Rest (15). © patrick staar

Bei der Jahresversammlung der Gaißacher Feuerwehr kritisierte Bürgermeister Fadinger den Umgang mit mutmaßlichen Brandstiftern.

Gaißach – Es war der größte Einsatz für die Gaißacher Feuerwehr im Jahr 2022: Am 22. Juni brannte ein Stadel in der Nähe des Funkmastens komplett aus. Die Polizei ermittelte gegen sechs Burschen aus Bad Tölz und Wackersberg im Alter zwischen 15 und 21 Jahren, die in der Scheune geraucht und getrunken und so wohl das Feuer verursacht hatten. Ein Jugendlicher musste zudem wegen des Verdachts auf eine Alkoholvergiftung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

„Was ist das für ein Zeichen an die Gesellschaft?“

Bürgermeister Stefan Fadinger ist erzürnt darüber, dass die Jugendlichen nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, obwohl damals ein Sachschaden von 50 000 Euro entstanden ist. „Du brauchst dir nur einen Anwalt zu nehmen und kommst mit allem durch“, sagte Fadinger in der Jahresversammlung der Feuerwehr im Gasthaus Mühle. „Was ist das für ein Zeichen an die Gesellschaft?“

Der finanzielle Aspekt sei in diesem Fall nicht entscheidend, sagte Fadinger. Vielmehr ärgere ihn, dass nicht mal eine Gerichtsverhandlung stattfindet. „Es wäre das richtige Zeichen gewesen, dass die Jugendlichen Sozialstunden ableisten müssen – zum Beispiel bei der Lebenshilfe oder in der Altenpflege.“

Die aufwendigsten Aktionen der Feuerwehr waren im vergangenen Jahr die Haussammlung, die gut 15 000 Euro einbrachte und die Christbaum-Versteigerung. Hier standen 10 200 Euro Einnahmen 8700 Euro Ausgaben gegenüber. Der Kassenbestand sei deshalb binnen eines Jahres von rund 33 300 Euro auf gut 45 000 Euro angewachsen, berichtete Kassier Franz Brandhofer. „Das war sehr arbeitsintensiv, aber es hat sich rentiert“, ergänzte der Vorsitzende Martin Oswald.

Versteigerung bringt dickes Plus in Feuerwehr-Kasse

Bei der Christbaum-Versteigerung wurden eingekaufte und gespendete Preise an Zweige gehängt und versteigert. Der Veranstaltungsort sei zum ersten Mal die Turnhalle gewesen, berichtete Oswald. Drei Tage lang sei die Feuerwehr mit Dekorieren und Aufbau beschäftigt gewesen. „Es hat brutal gut hingehauen“, erinnerte sich Oswald. Die Veranstaltung sei mit 280 Gästen so gut besucht gewesen wie noch nie. Christbaum-Versteigerer Toni Kell habe sich „völlig verausgabt“, sodass hohe Preise erzielt wurden. Bewährt habe es sich auch, dass die Feuerwehr die 500 Preise für Versteigerung und Tombola erstmals nicht in Möbelhäusern, sondern bei regionalen Anbietern gekauft hat: „Es war viel mehr Arbeit, aber die Sachen sind zu sehr guten Preisen hergegangen.“

In diesem Jahr wolle es die Feuerwehr etwas ruhiger angehen lassen, kündigte der Vorsitzende an, „denn wir können nicht jedes Jahr Vollgas geben“. Statt einer Versteigerung seien heuer ein Tag der offenen Tür und ein Infotag in der Schule für die siebten bis zehnten Klassen geplant: „Wir werden mit einem Feuerwehrauto anrücken“, kündigte Oswald an. „Die Schüler können sich dann überlegen, ob Feuerwehr was für sie wäre.“ Ein weiterer Programmpunkt ist der Ausflug in die Westernstadt Pulman City am 7. und 8. Oktober.

Wie bei fast allen Feuerwehr-Versammlungen war auch in Gaißach der „Blackout“ ein Thema. Kreisbrandinspektor Wolfgang Stahl sagte, er arbeite bei einem Versorgungsunternehmen, und dort sei der drohende Stromausfall schon seit drei Jahren ein Thema. Durch die Fotovoltaik- und Solaranlagen würden die Schwankungen bei der Stromproduktion immer größer. Zugleich würden immer weniger große Kraftwerke im Hintergrund laufen: „Man muss nicht befürchten, dass jede Woche der Strom weg ist, aber es schadet nicht, wenn sich Gemeinden und Hilfsorganisationen Gedanken machen, was sie bei einem Stromausfall tun. Wenn man ein Konzept aufstellt, ist man gut gerüstet für alles, was in den nächsten Jahren kommen wird.“ (Patrick Staar)

