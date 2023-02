Familie von Brigitte Bürkel aus Gaißach sammelt Geld für Erdbebenopfer in Syrien

Von: Elena Royer

Ihr Dach über dem Kopf haben viele Menschen im Erdbebengebiet verloren. © Yunus Dalgic/imago

Die Menschen im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien haben alles verloren. Die Familie von Brigitte Bürkel aus Gaißach sammelt Geld für Hilfsgüter.

Gaißach – Die Menschen in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten in der Türkei und Syrien sind dringend auf Hilfe angewiesen. Ihnen fehlt es am Nötigsten. Viele haben ihr Dach über dem Kopf verloren. Schon kurz nach der Katastrophe sind erste Hilfsaktionen für die Betroffenen angelaufen. Auch in Tölz werden, wie berichtet, Spenden gesammelt. Speziell für die Menschen im Erdbebengebiet in Syrien bietet nun die Religionspädagogin Brigitte Bürkel aus Gaißach eine Möglichkeit zum Spenden an.

Familie von Gaißacherin will Betroffenen helfen

„Mein Nichte, die in Franken wohnt, ist mit einem Syrer verheiratet“, erzählt Bürkel im Gespräch mit unserer Zeitung. Mohammad Aljasem, der Mann von Bürkels Nichte, kam 2015 nach Deutschland und arbeitet als Kfz-Mechatroniker. Seine Familie lebt noch in Syrien, in der Nähe von Damaskus. Die syrische Hauptstadt blieb zwar vom heftigen Erdbeben verschont, dennoch will die Familie den Betroffenen helfen.

Von dem Geld werden die nötigsten Dinge besorgt

Bürkel, die zu der Zeit, als im türkisch-syrischen Grenzgebiet die Erde bebte, in Franken bei ihrer Nichte war, bekam hautnah mit, wie die Familie alles in die Wege leitete um Spenden zu sammeln. „Da dachte ich mir, ich will auch helfen“, erzählt sie. Mohammad Aljasem sammelt nun Geld, das direkt nach Syrien weitergeleitet wird. Damit werden die nötigsten Dinge für die Erdbebenopfer besorgt. „Das gesammelte Geld wird für Medikamente, Trinkwasser, Kleidung, Betten, Decken oder Lebensmittel verwendet“, erklärt Bürkel, die unter anderem an der Tölzer Südschule unterrichtet. Bei der Kirche „Unsere Liebe Frau der Befreiung“ in Qatna in der Nähe der syrischen Stadt Homs wird alles gesammelt und anschließend durch die dort ansässigen Christen verteilt – auch in die von Rebellen besetzen Gebiete, wie Bürkel erklärt.

„Wenn ich schon persönliche Kontakte habe, will ich das auch nutzen“

Sie hat auf Facebook auf die Spendenaktion aufmerksam gemacht. Aus Tölz und Umgebung habe sie schon viele Rückmeldungen erhalten, von Menschen, die spenden möchten. „So oft kann man nicht helfen“, sagt Bürkel, „aber wenn ich schon persönliche Kontakte habe, will ich das auch nutzen“, unterstreicht sie.

Spenden: Wer den Erdbebenopfern helfen möchte, kann auf das Konto von Aljasem Mohammad spenden. IBAN DE46 7655 0000 0009 3136 02.