In Gaißach geht wieder die Post ab

Nach viermonatiger Unterbrechung hat Gaißach wieder eine eigene Postservice-Stelle.

Gaißach – Nach viermonatiger Unterbrechung hat Gaißach wieder eine eigene Postservice-Stelle. Sie befindet sich im Ortsteil Rain an der Kreisstraße 16 in den Räumen des „Pulverwirts“, wo bis vor Kurzem ein Kramerladen war. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr. Betreut wird sie von Barbara Gruber, die bereits im Edeka in Mühl für diese Aufgabe zuständig war. Der Laden wurde wie berichtet im letzten Oktober geschlossen.

Das Dienstleistungsangebot umfasst den Verkauf von Briefmarken sowie die Annahme und den Versand von Briefen, Paketen und Einschreiben national und international sowie Express-Sendungen national. Zur Eröffnung waren der Betriebsmanager der Deutschen Post, Bernd Blei, und Bürgermeister Stefan Fadinger gekommen. „Das ist eine gute Sache“, freute sich der Rathauschef über die Wiedereröffnung der Poststelle. Er verbindet den Neuanfang mit seiner Hoffnung, dass an diesem günstig gelegenen Punkt des Dorfs wieder ein gut frequentierter Anlaufpunkt für Dienstleistung und Handel zur örtlichen Nahversorgung entstehen möge.

Direkt neben der Poststelle befindet sich zwar eine gut gehende Metzgerei, aber die Ladenräume einer ehemaligen Bäckerei stehen seit Langem leer. „Vielleicht findet sich jemand mit Mut und Unternehmergeist, der hier noch mit aufspringt und einen Laden eröffnet“, so der Wunsch des Bürgermeisters. (rbe)

