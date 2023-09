Gaißacher Berglauf: „Irgendwann ist immer eine schneller“

Teilen

Tom Scheifl gewann souverän die M 40. © Ewald J.Scheitterer

Nach 31 Jahren fällt der Streckenrekord des Gaißacher Berglaufs. Pokale gab es für Sigrid Schlickenrieder und Toni Seewald.

Gaißach – Dass der aus dem Jahr 1992 bestehende Rekord für die schnellste Frauenzeit des Gaißacher Berglaufs geknackt wurde, war Haupt-Gesprächsthema unter den 108 Teilnehmern oben auf der Schwaigeralm. „Irgendwann ist immer eine schneller“, trug’s Heidi Danner, die ehemalige Rekordhalterin, mit Fassung.

Streckenrekord fällt nach 31 Jahren

Die Vorsitzende des ausrichtenden SC Gaißach nimmt mittlerweile an keinen Wettbewerben mehr teil und beschränkt sich in erster Linie auf ihre Aufgaben als Oma. „Eigentlich wollte ich Alexandra Grimbs hier gar nicht starten lassen, weil ich so etwas schon befürchtet hatte“, lächelt sie schelmisch. Erstmals ernste Bedenken um ihre Rekordmarke hatte sie bereits vor zwei Jahren, als die Sachsenkamerin Thea Heim an den Start gegangen war. Freilich, dass Danners damalige Zeit von 24:04 Minuten heuer gleich um über eine halbe Minute von Alex Grimbs unterboten wurde, war schon mehr als erstaunlich.

Mit einem richtigen Endspurt gingen Mama Gabi Scheifl (li.) und Tochter Leni am Samstag über die Ziellinie. © Ewald J.Scheitterer

Keine Probleme mit dem zerklüfteten Geläuf

Vor dem Hintergrund dieser Fabelzeit fiel eine andere sehr starke Leistung am Samstag bei dem zur Raiffeisen Oberland Challenge (ROC) zählenden Wettbewerb gar nicht so recht auf. 22:20 betrug die Siegerzeit von Toni Seewald, und nur rund drei Minuten länger benötigte der erst 14-jährige Oskar Metzger (SC Lenggries), um die 4,5 Kilometer lange Laufstrecke von der Filze hinauf zur Schwaigeralm zu überwinden, als er als insgesamt 16. nach 450 Höhenmetern den Zieleinlauf querte. Auch er hatte offenbar keine Schwierigkeiten mit dem heuer ziemlich zerklüfteten Geläuf, über das viele Teilnehmer klagten.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Das Ziel bereits in Sichtweite haben (v.re.) der Lenggrieser Toni Reuter, Hannes Burkert (Landshut) und Theresa Zahorka (PTSV Rosenheim). © Ewald J.Scheitterer

Anders als bei der Witterung am Samstag. „Das war heute überhaupt nicht zu warm, sondern richtig angenehm zum Laufen“, bekundete Alfred Barth, der ROC-Vorsitzende.

Nachwehen des Karwendelmarsches

Weniger dem schlechten Untergrund als den Nachwehen des Karwendelmarsches vom vorhergehenden Wochenende gab Susanne Bielmeier (LC Tölzer Land), die vormalige Führende der Gesamt-Frauen-Wertung, die Schuld, dass sie kurz vor dem Ziel einen kurzen Steher hatte: „Ich bin aber dennoch mit meiner Leistung zufrieden. Außerdem bin ich drittschnellste Frau geworden. Bei der Platzierung hat sich der kleine Lapsus zudem gar nicht ausgewirkt.“

Bis ins Ziel folgte Alexander Grimbs brav ihren „Lokomotiven“, dem Königsdorfer Sebastian Birzele (re.) und dem Penzberger Maxi Rath (li.). © Ewald J.Scheitterer

Den schon gewohnten Ehrenplatz kann der handgeschnitzte Steinbock im Heim von Toni Seewald einnehmen, den der Athlet als schnellster Gaißacher bereits zum dritten Mal in Folge in Empfang nehmen durfte. Die geschnitzte Gams, der Wanderpokal für die schnellste Gaißacherin, ging hingegen heuer zum ersten Mal an Sigrid Schlickenrieder (30:35 Minuten): „Ich laufe nicht so regelmäßig. Aber beim Heimrennen musste ich doch dabei sein, und jetzt habe ich sogar noch diese besondere Auszeichnung erhalten“, freut sie sich.

(Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/toelzer.kurier)

Grimbs vor Sieg in der ROC-Gesamtwertung

Eine Wertung braucht Alexandra Grimbs noch, um sich die diesjährige Gesamtwertung der ROC-Frauen endgültig zu sichern. Dabei scheint alles auf den Marktlauf in Holzkirchen hinauszulaufen, denn der Isarlauf, ein Halbmarathon über 21 Kilometer, „ist mir zu weit“ und beim Mooshamer Waldlauf „bin ich voraussichtlich in Urlaub“.

Nicht nur in der Loipe, auch beim Laufen ist der 14-jährige Oskar Metzger (re./SC Lenggries) eine Klasse für sich. Fotos: Ewald Scheitterer (6) © Ewald J.Scheitterer

Letztlich gratulierte dann auch Heidi Danner in Sachen Streckenrekord fair: „Die Alex hat sich das wirklich verdient, so gut wie sie heuer drauf ist.“ (esc)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.