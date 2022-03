„Jedes dieser Erlebnisse prägt sich ein“ - Leben von Extrembergsteiger Hermann Huber verfilmt

Von: Elena Royer

Teilen

Konnte gar nicht anders, als Bergsteiger zu werden: Hermann Huber (91) möchte am Donnerstag ins Capitol-Kino kommen, wenn der Film über ihn, „Vom Wert der Zeit“, dort gezeigt wird. © Royer

Ein Film über den Extrembergsteiger Hermann Huber (91) aus Gaißach ist am Donnerstag bei Alpen-Film-Festival zu sehen. Ein Portrait über den Ausnahme-Sportler.

Gaißach/Unterhaching – Er hat sein Leben den Bergen verschrieben – das kann man von Hermann Huber wohl getrost behaupten. Der 91-Jährige stand mit vier Jahren schon im Gebirge. Am Donnerstag wird im Rahmen des Alpen-Film-Festivals „Vom Wert der Zeit“, ein Film über ihn, im Capitol-Kino in Bad Tölz gezeigt. Huber selbst will auch zur Vorstellung kommen.

„Ich konnte gar nicht anders, als Bergsteiger zu werden“, sagt Hermann Huber. Sein Vater nahm ihn und seine drei Geschwister, von denen Hermann der älteste ist, früh mit zum Bergsteigen. „Mit sieben oder acht Jahren habe ich mit ihm zusammen die Benediktenwand überschritten“, erzählt Huber, der eigentlich in Unterhaching wohnt, aber in Gaißach eine Zweitwohnung hat. „Ich hatte Blasen an den Füßen, aber das war rückblickend der Moment in dem ich gewusst habe: Ich möchte Bergsteiger werden.“ Und er bestieg die Berge nicht nur, er erkletterte sie auch. Seine ersten Erfahrungen machte er sowohl im Fränkischen, als auch im Buchenhainer Klettergarten in Baierbrunn. „Nach der Arbeit bin ich oft mit dem Radl hin“, erzählt Huber, der in Harlaching aufgewachsen ist. „Mein liebstes Kletter-Ziel war aber die Laliderer Wand.“ Bei Kriegsende besuchte Huber das Gymnasium, an Abitur war jedoch nicht zu denken. „Mein Vater sagte dann: Bub, du lernst jetzt was“, erzählt er. „Und Vaters Wort war Gesetz.“ Der Vater verschaffte ihm durch einen Bekannten eine Lehrstelle. 1945 begann Huber seine Lehre als Industriekaufmann bei der Firma „Sattler- und Lederwaren“ – heute bekannt unter „Salewa“. Im Lauf der Jahre stieg er zum Geschäftsführer auf.

Früh mit Vater in den Bergen unterwegs gewesen

Seine Frau Fanny lernte Hermann Huber kennen, als er während einer Bergtour im Taubensteinhaus einkehrte. „Ich dachte mir: Eine gute Nudelsuppe wär’ jetzt recht“, erinnert er sich. „Die Fanny hat sie mir dann gebracht – im blauen Dirndl. Man kannte sie als Taubenstein-Fanny, sie war das Zentrum der Hütte. Als ich dann wieder gegangen bin, schaute sie aus dem Hüttenfenster raus. Ich hab’ zu ihr gesagt: Wir könnten im Sommer mal zusammen klettern gehen.“ 1956 heirateten die beiden und bekamen zwei Söhne.

Kam bei Grönland-Expedition dem Tod nah

Bei einer Grönland-Expedition – Huber war auf allen Kontinenten, außer der Antarktis – kam er dem Tod einmal besonders nah. „Das war gar nicht mal beim Bergsteigen“, erzählt er. „Wir waren an einem Eisschmelzbach unterwegs, den wir überqueren mussten, um weiter zu kommen. An einer Stelle konnten wir rüber springen. Ich habe den Rucksack mit sämtlicher Expeditions-Ausrüstung rüber geworfen. Aber nicht weit genug. Er ist umgekippt und rutschte Richtung Bach. Also bin ich nachgesprungen und in einem Strudel gelandet. Kurz bevor meine Luft aus war, hat mich der Strudel ausgespuckt. Gott sei Dank – aber der Rucksack war weg.“

Was Huber an den Bergen so sehr fasziniert? „Etwas Intensives, das vielleicht dazu noch ein bisserl gefährlich ist, das zieht mich an“, sagt er. „Jedes dieser hart erworbenen Erlebnisse, sämtliche Sonnenauf- und -untergänge, die ich beim Biwakieren erlebt habe, prägt sich ein.“

„Vom Wert der Zeit“

ist einer von fünf Filmen, die beim Alpen-Film-Festival am Donnerstag, 31. März, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 3. April, um 17.30 Uhr im Capitol-Kino in Tölz laufen. Die weiteren Filme: „Lifelines: The Story of two friends”, „Building Bridges“ & Making Of, „Ski Vacation” und „In Between“. Infos: alpenfilmfestival.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.