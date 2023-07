„Jetzt stehen Euch viele Wege offen“: 53 Absolventen verlassen Mittelschule Gaißach

Abschlissfeiern

Die Gaißacher Mittelschule verabschiedet in einer harmonischen Feier 53 Schülerinnen und Schüler. Manche zieht es schon jetzt ans Arbeitsleben, andere gehen weiter zur Schule.

Gaißach – Bei einer harmonischen Feier hat die Gaißacher Mittelschule am Donnerstagabend in der Schulturnhalle 53 Schülerinnen und Schüler verabschiedet. Die drei Klassen brachten dabei auf verschiedene Weisen zum Ausdruck, dass sie ihre Klassengemeinschaft, den Schulbetrieb und ihre Pädagogen in guter Erinnerung behalten werden.

Persönliche Anreden unterstreichen Wertschätzung

Ein gutes Dutzend Schulabgänger kam dazu auf die Bühne und unterstrich ihre Wertschätzung mit persönlichen Anreden für jede einzelne Lehrkraft sowie mit der Überreichung kleiner Aufmerksamkeiten. Ihr Auftritt war selbstbewusst und humorig, als etwa ein Schüler sein Verhältnis zur Mathematik so zusammenfasste: „Addition, Subtraktion, Frustration, Kapitulation.“

+ Die Klasse M10a. © rbe

Aus der 9. Klasse (Hauptschul-Abschluss mit Quali) nahmen sechs Schulabgänger ihre Abschlusszeugnisse in Empfang, die große Mehrheit von 26 Mitschülern hängt noch die 10. Klasse dran. Klassenleiter Roman Kofler erklärte das so: „Die sechs zieht es ins Arbeitsleben, weil sie so gute Angebote für einen Ausbildungsberuf bekommen haben.“ In den beiden M10-Klassen haben Schüler aus Bad Tölz und dem ganzen Isarwinkel mit einem zusätzlichen Schulbesuchsjahr den mittleren Bildungsabschluss erlangt.

+ Sebastian Schmid, Peter Gerg und Kilian Oswald und drei weitere Schüler aus der Klasse M9 starten mit dem Quali ins Berufsleben. © rbe

Schulleiterin Stephanie Eckert beglückwünschte alle jungen Leute zum erfolgreichen Abschluss. Sie zeigte Verständnis dafür, dass es nicht immer leicht gewesen sei, die Spur zu halten: „In einem bestimmten Alter sind andere Dinge einfach wichtiger als die Schule.“ In einem Klima von Sicherheit und Verlässlichkeit hätten die Schüler Fachwissen und Allgemeinbildung erworben und im Miteinander gelernt, gut zu kommunizieren und zusammen zu halten. „Habt Mut und meistert Euer Leben mit Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Fleiß und Aufgeschlossenheit“, gab sie ihnen mit auf den Weg. Und: „Pflegt Liebe und Freundschaft, schaut nicht weg und setzt Euch für Eure Mitmenschen ein.“

Gaißach: Party nach der Zeugnisübergabe

Bürgermeister Stefan Fadinger zog eine Parallele zum Sport: „Der Schulabschluss ist eine Chance und ein Geschenk. Jetzt habt ihr das Viertelfinale erreicht, aber das Lernen geht weiter und hält weitere Prüfungen bereit.“ Er wünschte den Schulabgängern dafür viel Erfolg. „Jetzt stehen Euch viele Wege offen“, betonte er. Im Anschluss an die Zeugnissübergabe überreichte Barbara Kloiber als Sprecherin des Fördervereins jedem Absolventen eine Rose. Danach war Party angesagt. (R. Bannier)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.