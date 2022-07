„Ich will immer gewinnen, logisch“: So wurde Josef Brandhofer aus Gaißach Bayerischer Meister im Fingerhakeln

Interview

Von Patrick Staar schließen

Fingerhakel-Meister Josef Brandhofer (31) aus Gaißach erklärt im Interview, wie viel er trainiert und warum er vor einem Wettbewerb Diät hält.

Gaißach – Erfolgreich wie noch nie waren die Fingerhakler des Isargaus bei den 61. Bayerischen Meisterschaften in Wasserburg am Inn. Vor 700 Zuschauern erreichte der Isargau im Festzelt eine Rekordpunktzahl. Am erfolgreichsten war der Gaißacher Josef Brandhofer, der in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm den Meistertitel holte. Unser Mitarbeiter Patrick Staar sprach mit dem 31-Jährigen über das Training, die Nervosität und Titelgewinne – die bei den Brandhofers Familientradition haben.

Warum lief es so gut?

Es sind einige Junge aus der Schülerklasse dazugekommen. Und bei uns Älteren hat es auch gut gepasst.

Josef Brandhofer im Finale gegen Josef Gerg

Mussten Sie selbst hart um den Meistertitel kämpfen, oder war es eine klare Sache?

Ich hatte erst mal leichte Gegner, die Besseren in meiner Gewichtsklasse haben am Anfang gegeneinander gezogen und sich gegenseitig weg getan. So hatte ich leichtes Spiel und hab’ bis zum Finale alles gewonnen – die Auslosung ist halt immer Glückssache. Ins Finale sind dann Jakob Gerg und ich eingezogen. Wir sind beide vom Isargau und waren beide ohne Niederlage. In dem Fall machen wir es so: Ich lass ihn einmal gewinnen, und er lässt mich einmal gewinnen. Der dritte Kampf ist dann ein absoluter Finalkampf. Wenn wir dreimal hintereinander gegeneinander gezogen hätten, dann hätten wir uns bloß die Finger kaputt gemacht. Und das ist ein Schmarrn.

Wie lange hat das Finale gedauert?

Es hat nicht lange gedauert, aber es war schon streng. Der Jakob ist ja nicht umsonst Zweiter geworden.

Wie war die Stimmung?

Wenn’s auf die letzten Kämpfe zugeht, wird richtig Stimmung gemacht. Jeder Verein feuert an. Wenn Leute von zwei starken Vereinen dabei sind, ist es richtig laut.

Fingerhakeln: Jeden zweiten Tag eine halbe Stunde Training

Macht Sie das nervös?

Es gibt Hakler, denen ist das wurscht. Ich bin aber immer nervös. Das ist bei mir normal.

Kämpfe gegen Jakob Gerg sind vermutlich keine Seltenheit?

Ja, ich ziehe gegen ihn schon lange. Als ich in diese Gewichtsklasse aufgerückt bin, hat zuerst einmal er immer gewonnen. Mittlerweile bin ich schon acht Jahre im Mittelgewicht dabei. Da wächst man rein, und jetzt gewinne meistens ich. Die Tendenz geht zumindest in diese Richtung.

Wie viel muss man trainieren, um Bayerischer Meister zu werden?

Ich beginne vier bis sechs Wochen vor den Meisterschaften mit dem Training. Mehr als sechs Wochen Training bringen nichts. Ich kriege dann immer Schrunden am Finger, an denen die Haut aufreißt. Es ist nicht optimal, wenn der Finger schon vor dem Wettkampf offen ist. Ich trainiere jeden zweiten Tag eine halbe Stunde. Es ist also nicht aufwendig, aber es muss halt regelmäßig sein. Dann wächst die Hornhaut schön hin, und der Finger tut nicht mehr weh.

Fingerhakeln ist bei den Brandhofers in Gaißach Familientradition

Wie sieht es mit der Ernährung aus?

Ich wiege normalerweise 82 bis 83 Kilogramm. Fürs Fingerhakeln muss ich schauen, dass ich auf 80 Kilo runter komme, denn da ist die Grenze zur nächsten Gewichtsklasse. Da esse ich abends weniger – das schadet auch nicht.

Wie sieht das Training aus?

Wir haben in der Schießstätte bei den Sportschützen einen Trainingsstand. Man stellt ein, wie viel man ziehen will und fängt ganz griabig regelmäßig an. Dann stellt man immer mehr ein. Wobei ich sagen muss: Ich bin da nicht so oft unten, weil ich einen eigenen Haklerstand von meinem Papa hab. Der Papa hat selbst gehakelt und der Opa auch. Es ist also eine Familientradition.

Die beiden sind vermutlich auch verantwortlich dafür, dass Sie mit dem Fingerhakeln angefangen haben?

Bei uns sind im Kuhstall zwei Riemen an der Decke gehangen. Als Sechsjähriger habe ich da schon immer Klimmzüge gemacht. Irgendwann hat mein Papa gesagt, ich soll mal das Fingerhakeln ausprobieren. Ich hab’ den ersten Wettkampf dann gleich gewonnen. Beim zweiten Wettkampf bin ich Zweiter geworden und beim dritten Letzter. Wenn man jung ist, läuft’s halt mal so und mal so.

Arbeit als Zimmerer hilft beim Muskelaufbau fürs Fingerhakeln

Sind Titelgewinne auch Familientradition?

Mein Papa und mein Opa haben bis auf die Deutsche Meisterschaft alles gewonnen, also auch die Bayerische und die Alpenländische Meisterschaft. Das ist ja die größte Meisterschaft, die’s gibt.

War die Familie bei den Meisterschaften dabei?

Wir hatten in Gaißach ein Straßenfest, und dort waren die ganzen Leute. Wenn der Wettkampf nicht so weit weg ist, schauen mehr Leute zu.

Sind Titelgewinne für Sie schon eine Gewohnheit?

In den letzten Jahren habe ich fast immer gewonnen, aber ich freue mich jedes Mal wieder.

Was macht Sie eigentlich so stark?

Ich bin Zimmerer, daher hab ich von Haus aus ein bisserl Kraft. Jemand, der den ganzen Tag im Büro sitzt, hat nicht solch einen Muskelaufbau. Meine Haut ist nicht besonders gut, aber ich mach das mit Kraft wett.

Mei, wenn’s mal die Haut wegzieht, wächst sie ganz normal wieder nach.

Ist Fingerhakeln eine Sportart, die man körperlich gut wegstecken kann?

Mei, wenn’s mal die Haut wegzieht, wächst sie ganz normal wieder nach. Genauso wie wenn man sich mit dem Messer schneidet. Wenn’s ganz blöd läuft, kann der Muskel oder die Sehne reißen, aber das ist extrem selten. Bei einem strengen Zug kann man sich mal das Kreuz verreißen. Das geht auch wieder weg, das ist nicht tragisch.

Was sind Ihre nächsten Wettkämpfe?

Am 24. Juli ist die Deutsche Meisterschaft in Peißenberg, am 19. September geht’s mit der Alpenländischen Meisterschaft in Warngau weiter.

Ihre Zielsetzung?

Ich bin der Favorit in dieser Gewichtsklasse. Ich will immer gewinnen, logisch.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.