Jubiläum der Gaißacher Fußballer: 50 Jahre nicht nur Tore geschossen

Mit einem großen Fest feierte die Fußballabteilung im SC Gaißach ihren 50. Geburtstag.

Gaißach – Bereits am Freitag hatte es zum Festauftakt ein großes Konzert mit AYCY und Break out‘s gegeben. Das Festzelt bebte.

Der offizielle Teil der Feier fand dann am Sonntag statt. Witterungsbedingt musste der Gottesdienst zum 50-jährigen Gründungsjubiläum der Fußballabteilung des SC Gaißach am vergangenen Sonntag im Festzelt gefeiert werden. Das hielt Pfarrer Ludwig Scheiel jedoch nicht davon, ab in seiner Predigt die Gedanken auf einige Ereignisse der zurückliegenden Jahre draußen auf dem Sportplatz in Obergries zu richten.

Dabei ging es allerdings nicht um Tore, Siege oder Punkte. „Ihr habt es geschafft, in die Dorfgemeinschaft des traditionsbewussten Gaißach Asylbewerber mit einzubinden. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass Ausgrenzung in eurem Verein nichts verloren hat“, lobte Scheiel. Auch für die Entstehung der Sportanlagen gab es ein dickes Lob: „Das war nur durch starke Gemeinschaft möglich.“ Denn lediglich auf Ergebnisse und Tabellen zu schauen und hohe Ziele eventuell mit Geld und unlauteren Mitteln zu erreichen, habe mit Sport nichts zu tun. „Spaß soll’s machen“, sagte der Pfarrer. Das sei sein Ratschlag für das nächste halbe Jahrhundert.

„Hochklassige Ziele erreicht“

Bürgermeister Stefan Fadinger freute sich in seinem Grußwort, welch positive Entwicklung die Abteilung in den vergangenen fünf Jahrzehnten genommen hat: „Das konnte sich bestimmt niemand so vorstellen. Sportlich wurden von der Ersten, aber auch den Nachwuchsteams und der Damenmannschaft hochklassige Ziele erreicht. Und dies überwiegend mit einheimischen Spielern.“

Abteilungsleiter Hans Gerg hob ganz besonders sieben Vorgänger hervor, die vor seinem Amtsantritt die Geschicke gelenkt haben: „Alle erfüllten ihre Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit. Herzlichen Dank für den unermüdlichen Einsatz an Karl Keck, Klaus Trischberger, Werner Bauer, Alois Angermeier, Schorsch Fischhaber, Thomas Ostheimer und Klaus Kell.“ Viel Lob ging außerdem an Hans Loidl, der sich unermüdlich engagiert. Gerg rief zum Ende des offiziellen Teiles eindringlich zur Mithilfe auf: „Ohne Ehrenamt gibt es kein Vereinsleben.“ Der Kreisvorsitzende Helmut Eckl gratulierte im Namen des Bayerischen Fußballverbands. Dann wurde, begleitet von der Musikkapelle Gaißach, noch lange zünftig gefeiert. Es wurden viele Erinnerungen an 50 Jahre Fußball in Gaißach ausgetauscht. dh

