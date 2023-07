Kreisbauerntag in Gaißach: „Landwirtschaftsministerium von Ideologie geprägt“

Rund 250 Besucher kamen zum Kreisbauerntag mit BBV-Vizepräsident Ely Eibisch (li.) am Montag. Musikalisch unterhielt die Gaißacher Blaskapelle. © arndt Pröhl

Nur noch vegetarisches Essen im Bundeslandwirtschaftsministerium? Das kritisierte Ely Eibisch, Vizepräsident des Bayerischen Bauernverbands, am Montag im Gaißacher Festzelt. Grünland müsse mit Wiederkäuern bewirtschaftet werden, damit es Menschen Nutzen bringe.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Gaißach – Landwirtschaft ist ein vielfältiger komplexer Bereich – genauso vielfältig und komplex sind auch die Vorschriften und Auflagen, die mit zunehmendem Tempo den Bauern vorgesetzt werden. Viele Landwirte sehen sich als Spielball von Politik und Wirtschaft, die vorrangig ihre eigenen Interessen und Erträge sichern wollen. Unter diesen Gesichtspunkten lautete der Titel des am Montag abgehaltenen Kreisbauerntags „Die Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft im politischen Spielfeld“. Als Referent war Ely Eibisch, seit Oktober Vizepräsident des Bayerischen Bauernverbands (BBV), von Tirschenreuth nach Gaißach gekommen, wo sich der BBV-Kreisverband in dem Festzelt versammelte, in dem der Christliche Bauernverein am Wochenende sein 150-jähriges Bestehen gefeiert hatte.

In seiner Begrüßung machte Kreisobmann Peter Fichtner keinen Hehl aus seinem parteiübergreifenden Missfallen an der jetzigen und früheren Regierungen. Er zitierte dazu den Artikel 153 der Bayerischen Verfassung, wonach auch landwirtschaftliche Betriebe in der Gesetzgebung und Verwaltung zu fördern und gegen Überlastung zu schützen seien. „Diesbezüglich hat uns die Politik aber noch keine großen Sternstunden beschert“, so das Fazit des Kreisobmanns.

Widersprüche beim Thema Mikroplastik

Man erlebe zu viele Widersprüche, wie etwa beim Thema Mikroplastik: Bei Tierversuchen habe man Mikroplastik sogar im Gehirn gefunden – man wolle also einerseits Plastik weitestgehend vermeiden, müsse aber andererseits Güllegruben aus wasserdichtem Beton zusätzlich vollständig mit Folie ummanteln. „Wer weiß, wie sich dieses Folienmaterial im Verlauf von Jahrzehnten in der Erde verhält?“ In Drittländern würden Pflanzenschutzmittel verwendet, die in Deutschland verboten sind – dennoch importiere man Lebensmittel von dort, zählte Fichtner als Beispiele auf. Manch politische Amtsträger hätten von derlei Details und deren praktischer Umsetzung wenig Ahnung.

In der nationalen Strategieplanung habe man zudem die Ernährungssicherheit weit hinten angesiedelt. Und das, griff auch Ely Eibisch dieses Thema auf, obwohl mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs die Angst vor Nahrungsmittelknappheit stark gestiegen war. Die Politik im Bundeslandwirtschaftsministerium sei von Ideologie geprägt, was sich auch daran zeige, dass es dort nur noch Bio- und vegetarisches Essen gebe, so der BBV-Vizepräsident. Man müsse sich dazu vor Augen führen, dass ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Bayern Grünland sei, und dieses Grünland könne eben nur durch die Bewirtschaftung mit Wiederkäuern den Menschen Nutzen bringen – als CO2-Speicher und als Futtergrundlage für die Nahrungsmittelproduktion.

„Landfrauen sind wesentlicher Pfeiler der Öffentlichkeitsarbeit“

„Die Landwirtschaft muss sich gut positionieren“, unterstrich Eibisch, denn es werde an vielen Stellschrauben gedreht. Der BBV als „Denkfabrik fürs Land“ habe einen Zukunftsvertrag erarbeitet, der mit der Staatsregierung geschlossen werden und die bäuerliche Landwirtschaft stärken soll. Darin aufgeführt seien etwa die Forderung nach Planungssicherheit für die Höfe, Umwelt- und Tierschutz mit freiwilligen Maßnahmen, die Entnahme von Problemtieren ohne große bürokratische Hürden, die Ermöglichung der Breitverteilung von Gülle auf Grünland bei passender Witterung. Zudem aufgelistet seien die Notwendigkeit von Außenschutz, gleiche Standards bei importierten Produkten, die Reduzierung des Flächenverbrauchs auf landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie ein Ende der Verwendung von landwirtschaftlichen Nutzflächen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich. Er selbst, so Eibisch, stehe mit einem klaren Nein gegen das Mercosur-Abkommen, gegen Patente auf Tiere und Pflanzen und ebenso gegen ein Anbindeverbot.

Für die Zukunft riet der BBV-Vizepräsident den jungen Landwirten, sich zu bilden, offen zu sein für neue Produktionssysteme und sich zu organisieren. Er verwies dabei auf die neue Internet-Plattform „Next Generation“. Zukunft bedeute zudem den Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit: „Wie häufig auf den Höfen sind auch in diesem Bereich speziell die Landfrauen wesentlicher Pfeiler. Sie werden wertgeschätzt, brauchen bei ihren öffentlichen Aktionen aber mehr finanzielle Unterstützung“, betonte Eibisch – zum Wohlwollen der Frauen unter den rund 250 Besuchern.

