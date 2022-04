Kunstprojekt für den Frieden in der Fachklinik Gaißach

Teilen

Die Fachklinik Gaißach nimmt an dem Projekt des Künstlers Johannes Volkmann (vorne) mit dem Titel „Was trage ich bei“ teil. Brigitte Aumüller (li., Leiterin des Erziehungsdiensts an der Fachklinik) und Dr. Edda Weimann (Medizinische Direktorin der Fachklinik) führen die Aktion mit den Kindern und Jugendlichen fort. © Arndt Pröhl

Unter dem Motto „Was trage ich bei“ nimmt die Fachklinik Gaißach an einem Kunstprojekt des Künstlers Johannes Volkmann, Leiter des Papiertheaters Nürnberg, teil.

Gaißach – Von mehr als 10 000 Papiertüten, die im Rahmen der Kunstaktion auch weltweit verschickt wurden, befinden sich nun auch einige in der Klinik. Johannes Volkmann erklärt das Projekt im Interview.

Herr Volkmann, welche Idee steht hinter dem Projekt und welches Ziel haben Sie sich gesetzt?

Wir möchten, dass sich die Menschen Gedanken machen, was sie zum Frieden beitragen können. Aus diesem Grund haben wir tausende Papiertüten, die ja in der Regel ein Symbol für den Konsum darstellen, in die ganze Welt verschickt. Was trage ich bei für eine friedliche Welt? Dieser zentralen Frage, die im Hinblick auf die aktuellen Ereignisse noch mal an Gewicht gewinnt, sollen und müssen sich die Menschen stellen. Dann gibt es da noch die künstlerisch gestalterische Frage. Denn alle, die solche Tüten von uns bekommen haben, werden dazu aufgefordert, ihre Gedanken und Ideen zu dem Projektthema künstlerisch oder schriftlich zu gestalten und auszudrücken. Wir geben nur das Format vor. Bis 29. Juni sollten idealerweise alle Tüten wieder zurückkommen, um sie dann in einer Abschlussveranstaltung im Bayerischen Landtag auszustellen.

Auftakt: Installation auf dem Odeonsplatz

Wie lange läuft das Projekt schon, und wie sind Sie auf die Fachklinik Gaißach gekommen?

Auftakt war eine Installation auf dem Odeonsplatz in München mit 250 kleinen und einer drei Meter großen Tüte. Anfangs hatten wir ungefähr 10 000 Tüten, mussten aber dann wegen der hohen Nachfrage noch mal 5000 nachdrucken. Die Fachklinik Gaißach ist auf mich zugekommen, sie wollten gerne einen Workshop sowie eine Installation zu dem Thema. Außerdem habe ich das Personal angeleitet, wie sie in den folgenden Wochen das Projekt mit den Kindern und Jugendlichen eigenständig fortführen können. Generell wirken an dem Projekt die katholischen Hilfswerke, meine Kollegen vom Papiertheater und ich mit.

Wie ist dieses Projekt entstanden?

Das war ein Entstehungsprozess, der mittlerweile seit mehr als acht Jahren andauert. Es begann in unserem Papiertheater in Nürnberg, dem ich als künstlerischer Leiter vorstehe und das sich aus vielen freien Künstlern zusammensetzt. Ursprünglich hatten wir mal ein Projekt mit dem Titel „Konferenz der Kinder und Jugend“. Auch damals haben wir Reaktionen von Kindern aus 30 Ländern erhalten, wobei der Wunsch nach Frieden besonders groß war. Das war zwischen 2014 und 2018. Wir haben dann beschlossen, einen Aufruf an die Kinder zu starten und sie dazu aufzufordern, uns ihre Plastikwaffen zu schicken. Aus denen haben wir dann „Säulen des Friedens“ gebaut. So sind wir zu unserem jetzigen Kunstprojekt gekommen, bei dem der Fokus eben auf dem Frieden der Welt liegt, und was jede einzelne Person dazu beitragen kann. Dabei haben wir auch gemerkt, dass man als Erstes bei sich selbst anfangen muss.

Fragen: Paul Sellinger

Weitere Informationen

über das Projekt unter www.frieden-leben.de