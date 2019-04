Lenggrieser (19) bei Unfall auf B 13 schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagmittag auf der Bundesstraße 13 ereignet. Dabei wurde ein 19 Jahre alter Mann aus Lenggries schwer verletzt.

Gaißach – Verursacht hatte das Unglück ein Nissan-Fahrer (74) aus Gmund. Er war gegen kurz nach 12 Uhr von Bad Tölz kommend in Richtung Lenggries unterwegs. Laut Polizei fuhr er auf den ersten Parkplatz nach der Stützmauer. Als er seinen Weg in Richtung Brauneckdorf fortsetzen wollte, übersah er beim Einbiegen den VW Polo des Lenggriesers.

Unfall auf der B 13: Ein Schwer- und ein Leichtverletzter Zur Fotostrecke

Bei dem Zusammenstoß zog sich der junge Mann so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau gebracht werden musste. Der Gmunder blieb unverletzt, seine gleichaltrige Ehefrau auf dem Beifahrersitz trug leichte Blessuren davon. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden von insgesamt rund 44 000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße blieb rund eine Stunde lang gesperrt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gaißach leiteten den Verkehr über Obergries um.

Lesen Sie auch: Alina (26) und Leon (21) lebten im Auto - jetzt haben sie genug von Oberbayern und Nach tödlicher Kollision: Unfallkommission hat „die B13 im Auge“