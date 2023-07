Leonhard (14) trotz Krebs in der Schule – Avatar macht’s möglich

Von: Sabine Schörner

Dem Krebs zum Trotz: Dank eines Avatars konnte Leonhard Berger aus Gaißach am Unterricht teilnehmen. Das © zeigt ihn mit Schulleiterin Stephanie Eckert und Claudia Zacherl vom Medienzentrum des Landkreises. foto: Landratsamt

Dank modernder Technologie und Avatar konnte Leonhard (14) trotz Krebserkrankung und Isaolation am Schulleben teilhaben. Der Landkreis schafft ein zweites Gerät an.

Gaißach – Neun Monate verbrachte Leonard Berger wegen einer Krebsdiagnose in Isolation. Dennoch hat der 14-jährige Bub aus Gaißach seine Zuversicht und den Willen, die Schule zu schaffen, nie verloren. Geholfen hat ihm dabei ein Avatar aus dem Medienzentrum des Landkreises. In einer Pressemitteilung schildert Behördensprecherin Marlis Peischer den Fall.

Im September vergangenen Jahres hatte Claudia Zacherl vom Medienzentrum den Avatar in einer Schulleiterkonferenz vorgestellt. Stephanie Eckert, Rektorin der Grund- und Mittelschule Gaißach, meldete sie sich sofort. Sie habe ein Kind an der Schule, dass ein solches Gerät brauche. Nicht nur die Schulleiterin, auch die Klassenlehrerin Cornelia Brust zeigte sich offen für die Technologie – „die Grundvoraussetzung, dass das Hilfsmittel überhaupt funktionieren kann“, so Peischer.

„Avatar AV1“ nimmt auf Leonhards Schulplut Platz

Cornelia Brust integrierte den „Avatar AV1“ im Klassenzimmer, und Leonhards bester Freund kümmerte sich darum, dass das Gerät am Platz des Achtklässlers stand und aufgeladen war. Aber nicht nur im Klassenzimmer, selbst beim Sport oder dem Projekt „Musik an Mittelschulen“ war der Avatar dabei. „Beim Konzert wurde sogar eigens ein Stück für Leo gespielt.“ Soweit es sein Gesundheitszustand und seine Behandlung zuließen, konnte Leonard also an allem teilnehmen – mitlachen, sich mitärgern, auch mal genervt sein und natürlich mitlernen. „Dass er seine sozialen Kontakte halten konnte, überall mit dabei war, egal, ob im Unterricht oder in den Pausen, war das große Plus“, so Peischer. Voraussetzung war nur, dass sich Leonhard einloggen konnte, und das ging nur zuhause. Im Krankenhauszimmer war er nicht immer alleine, sodass er aus Datenschutzgründen nicht am Unterricht teilnehmen konnte.

Leonhard seit den Osterferien in Schule zurück: „Als wäre es nie weg gewesen“

Seit den Osterferien ist Leonhard zurück an der Schule. „Es fühlte sich an, als wäre er nie weg gewesen. Wir wussten immer alle, wie es ihm geht“, unterstreicht Klassenlehrerin Brust, wie wichtig der Avatar für den Buben war – ein Baustein, um das Dreivierteljahr in Isolation zu schaffen. Leonhard hat in dieser Zeit nie seine Zuversicht verloren, vielmehr sagt er: „Das ist wie eine Grippe, da muss ich durch.“ Seine Mutter Jennifer habe ihren Sohn immer „gut gelaunt und positiv“ erlebt, wird sie zitiert.

Natürlich sei der Avatar kein vollwertiger Ersatz. Den Unterricht selbst mitzuerleben und mitzugestalten, sei allemal besser. Aber „als Brücke ins Klassenzimmer“ würde Leonhard den Avatar immer wieder nutzen. Im Medienzentrum ist man jedenfalls froh, einen Avatar zu haben – so froh, dass ein zweiter angeschafft wurde. Marlis Peischer: „Ein Avatar als Verbindung zwischen dem normalen Schulalltag und dem Alltag eines kranken Kindes, für das jeder Infekt ein Risiko ist und das lange Behandlungen bewältigen muss – Leonards Geschichte zeigt, dass das keine Utopie ist, sondern eine positive Realität im Klassen- und Kinderzimmer sein kann.“ sas/tk

Weitere Infos

Das Medienzentrum des Landkreises sitzt im Tölzer Landratsamt und ist vor allem auf den Verleih von schulischen digitalen Medien, wie Filme oder Geräte & Robotik zuständig. Aber auch Analoges gibt es noch, zum Beispiel das Kamishibai-Holztheater. Die Medien sind für alle Bildungseinrichtungen im Landkreis kostenfrei zu Ausleihe. Weitere Informationen sowie der Onlinekatalog sind unter https://www.lra-toelz.de/medienzentrum abrufbar.

