Lichtblick: Neue Pächter fürs Gaißacher „Dorfstüberl“

Maria-Magdalena Leichmann (28) ist gelernte Gastronomin und lebt in Starnberg. © privat

Geöffnete Gaststätten gab es zuletzt in Gaißach keine einzige mehr. Doch nun gibt es einen Lichtblick. Das Sportheim hat neue Pächter.

Gaißach – Schlechte Zeiten für ein geselliges Beisammensein im Dorf: Gaststätten hat es in Gaißach zuletzt keine einzige mehr gegeben. Der „Jägerwirt“ und die „Kranzerstuben“ sind Geschichte. Die laufende Sanierung des Gasthofs in Mühl zieht sich noch. Und beim „Zachschuster“ in Untergries hofft die Gemeinde darauf, dass der entsprechende Bauantrag bald vorliegen wird. Für Hochzeitsfeiern müssen sich Gaißacher einen geeigneten Saal in den Nachbargemeinden suchen. Und beim Leichenschmaus besteht die Möglichkeit, zum Gasthof Isarwinkel auf dem Tölzer Golfplatzgelände auszuweichen.

28-jährige Maria-Magdalena Leichmann ist gelernte Gastronomin

Doch nun gibt es einen ersten Lichtblick: Die gelernte Gastronomin Maria-Magdalena Leichmann hat kürzlich als neue Pächterin das „Dorfstüberl“ im Sportheim des SC Gaißach in Obergries übernommen. Die 28-Jährige lebt derzeit in Starnberg und ist die Tochter des aus Gaißach stammenden Bäckermeisters und Konditors Josef Leichmann.

Lokal ist sein Beginn der Pandemie verwaist

Zusammen mit ihrem Vater möchte sie das seit Beginn der Corona-Pandemie verwaiste Lokal im Vereinsheim der Gaißacher Fußballer als Gaststätte und Café neu beleben. Montag und Dienstag ist Betriebsruhe. „Bei den Öffnungszeiten sind wir gerade noch dabei, das Optimum herauszufinden“, berichtet Maria-Magdalena Leichmann. Die genauen Zeiten würden per Anschlag und auf der Webseite des SC Gaißach bekannt gegeben.

Gemeinderat und Bürgermeister sind hocherfreut über die Entwicklung

Bürgermeister Stefan Fadinger und der Gemeinderat zeigten sich in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend hocherfreut über diese Entwicklung. „Das ist eine gute Nachricht für unser Dorf“, betonte Fadinger. (rbe)

