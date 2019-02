50 kleine Neubürger begrüßt: „I bin a Goaßara“

Lebhaft ging es zu, als Gaißachs Bürgermeister Stefan Fadinger zusammen mit zwei Gemeinderätinnen die neugeborenen Kinder in der Gemeinde sowie deren Eltern und Geschwister im Kindergarten begrüßte.

Gaißach – Wie geht denn so was? Nach zuvor 36 und 40 Geburten hat es in Gaißach im vergangenen Jahr 50 Geburten gegeben. Kein Abgeschnittensein von der Außenwelt, kein längerer Stromausfall und auch kein Klapperstorch. Niemand hatte für die hohe Kinderzahl eine schlüssige Antwort parat beim offiziellen „Neugeborenen-Empfang“, zu dem die Gemeinde am Donnerstag in den Kindergarten eingeladen hatte.



Fast alle neuen Gaißacher Erdenbürger haben zusammen mit ihren Müttern und Vätern daran teilgenommen. Überall krabbelte es, und der Geräuschpegel war entsprechend hoch. „Wir freuen uns darüber sehr, dass es in unserem Dorf so viele Kinder gibt“, richtete sich Bürgermeister Stefan Fadinger direkt an die Eltern und beglückwünschte sie zu ihrer Entscheidung für Kinder. Nachwuchssorgen hat man in Gaißach also keine, und deshalb setze die Gemeinde auch alles daran, ein „kinder- und familienfreundliches Dorf“ zu sein.

Mit attraktiven Erziehungs- und Bildungseinrichtungen möchte die Gemeinde ein Umfeld schaffen, in dem Familien und Kinder Unterstützung erfahren und sich wohlfühlen, betonte der Bürgermeister. Dazu gehören die Spatzennest-Spielgruppe am Rathaus sowie eine Krippe mit zwölf Plätzen und ein Kindergarten mit vier Gruppen und hundert Plätzen in Obergries.

Abschließend stießen der Bürgermeister und die beiden Gemeinderätinnen Susanne Merk und Renate Schlosser mit den Eltern auf ein glückliches Leben ihrer Kinder an und überreichten jedem Zwergerl ein hübsches Lätzchen mit der Aufschrift „I bin a Goaßara Madl“ (oder „Bua“). (rbe)