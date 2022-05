Musik mit positiven Nebenwirkungen: Profis berichten Schüler von ihrem Alltag

Kultur

Das war ein besonderes Gastspiel: Drei Berufsmusiker berichteten Schülern in Gaißach im Auftrag der „Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation“ von ihrem Alltag.

Gaißach - Mehr als eine Stunde lang still an seinem Platz verharren und eine Pause vom Handy nehmen, voll konzentriert zuhören und nur an den richtigen Stellen applaudieren: Das alles haben Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 16 Jahren bestens hinbekommen, als drei Berufsmusiker im Auftrag der „Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation“ mit Sitz in München vor Kurzem in der Gaißacher Mittelschule mit Werken der Klassik und Romantik aufgetreten sind.

Kammermusik in der Turnhalle

„Musik für Schüler“ nennt sich das Projekt, das Kinder und Jugendliche an eine für sie zumeist noch wenig vertraute Musik heranführen möchte. In der Schulturnhalle, wo sonst Geräteturnen und Ballspiele stattfinden, stand nun also Kammermusik von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Frédéric Chopin, Robert Schumann, Johannes Brahms und Sergej Prokofjew auf dem Programm.

Musik kennt keine Grenzen

Bariton Thomas Schütz, die aus Japan stammende Pianistin Haruka Ebina und die Tölzerin Elisabeth Heuberger (Geige) mit deutsch-japanischem Elternhaus standen dabei auch für die Internationalität der Musik: „Uns verbindet die Sprache der Musik, wir haben keinen Streit und wir führen auch keine Kriege gegeneinander“, hob Thomas Schütz die völkerverbindende Kraft der Kultur hervor. Und in Bezug auf die „alte“ Musik des 19. Jahrhunderts machte er deutlich, dass trotz altertümlicher Sprache und Formen die damit verbundenen Emotionen die gleichen geblieben sind. Mit Rückfragen an die Schüler zum Gehörten überzeugte sich Thomas Schütz, dass die wirklich ganz bei der Sache gewesen sind.

Bei der von privater und staatlicher Seite geförderten Internationalen Kulturstiftung spricht man von den positiven „Nebenwirkungen“ des Musizierens, nämlich Steigerung von Konzentration, Genauigkeit und Gedächtnis. Bei der Stiftung können sich alle Schulen um eine solche Veranstaltung bewerben. Die Mittelschule Gaißach hatte damit bereits zweimal Erfolg und jetzt sogar die Aussicht auf ein drittes Gastkonzert. (rbe)

