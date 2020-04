Nach Sturz: Mountainbiker (23) erliegt schweren Verletzungen

Ein 23-jähriger Lenggrieser ist nach einem schweren Fahrradsturz gestorben. Am Sonntag erlag er seinen Kopfverletzungen.

++ Update Sonntag, 26. April, 17.30 Uhr ++

Der Mountainbiker, der am Samstagabend schwer gestürzt ist, ist im Murnauer Unfallkrankenhaus gestorben.

Wie berichtet war der 23-Jährige am Samstag um 20 Uhr auf einem Forstweg am Sonnersbach in Richtung Steinbachtal unterwegs. In einer Rechtskurve kam er vom Weg ab und stürzte in ein Bachbett. Er trug keinen Helm und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Mit dem Hubschrauber wurde er ins Unfallklinikum Murnau geflogen. Wie die Polizei mitteilt, erlag er dort am Sonntagnachmittag seinen Kopfverletzungen.

++ Ursprüngliche Meldung ++

Gaißach - Der Mann war am Samstag um 20 Uhr auf einem Forstweg am Sonnersbach in Richtung Steinbachtal unterwegs und laut Polizei zu schnell dran. In einer Rechtskurve kam er vom Weg ab und stürzte in ein Bachbett.

Der 23-Jährige trug keinen Helm und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Er wurde per Hubschrauber in Murnauer Unfallklinikum geflogen. Es waren Rettungskräfte des BRK, der Bergwacht Tölz und der Polizei im Einsatz. (chs)