Neues Leben am Fuß des Reiserlifts: „Roisch’n Stüberl“ wieder bewirtet

Von: Andreas Steppan

Teilen

Die neuen Wirtsleute ím „Roisch’n Stüberl“: Didi und Jens Rothfuß haben das Lokal am Fuße des Reiser-Lifts Ende Oktober übernommen. © Arndt Pröhl

Nach zwei Jahren Pause gibt es wieder eine Einkehrmöglichkeit am Reiserlift. Die neuen Wirte des „Roisch’n Stüberls“ laden zum Einstand in Gaißach alle Senioren ein.

Gaißach – Nach zwei Jahren Pause hat eine beliebte Einkehrmöglichkeit in Gaißach wieder geöffnet. Seit Kurzem führen als neue Wirtsleute Didi und Jens Rothfuß das „Roisch’n Stüberl“ am Fuß des Reiserlifts. Zuletzt war die Wirtschaft renoviert und umgebaut worden. Neu sind der Gastbereich mit gemütlichem Stüberl und Sonnenterrasse, aber auch die moderne Küche, Getränkelager, ein Fluchtweg und die Toiletten im seitlich geschaffenen Anbau.

Neue Wirte: Didi und Jens Rothfuß

Eine Einschränkung gibt es allerdings nach wie vor, was die Bewirtschaftung betrifft, denn die ist nach einem weiter geltenden Geh- und Fahrtrecht nur fünf Monate im Jahr: von November bis März. Für Didi und Jens Rothfuß war das allerdings kein Hinderungsgrund, sondern passte fast wie maßgeschneidert. Denn wie Jens Rothfuß im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, führt das Ehepaar auch die Vereinsgastronomie des ETC Siegertsbrunn (Landkreis München). „Weil dort der Tennissport im Winter in die Halle wechselt, hat unsere Wirtschaft im Winter keinen Regelbetrieb, sondern ist nur für Veranstaltungen geöffnet“, so Rothfuß. Das passte das Gaißacher „Roischn Stüberl“ ergänzend ganz gut ins Portfolio der Wirtsleute.

Senioren zum Kaffeekränzchen eingeladen

Hier setzen Didi und Jens Rothfuß auf eine abwechslungsreiche Karte inklusive vegetarischer und veganer Gerichte – sowie vor allem auf regionale Zutaten. Auf viele Gäste hoffen sie nicht nur, wenn am benachbarten Reiserhang Wintersport betrieben wird. Auch Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer sind willkommen ebenso wie die Gaißacher Bevölkerung. Der wollen die Wirte am kommenden Mittwoch, 23. November, zum Einstand etwas Gutes tun. Alle Gaißacher Senioren sind dann zum Einstand ab 15 Uhr zum Kaffeekränzchen ins Roischnstüberl eingeladen. Näher darüber informieren kann man sich auch bei Gemeinderätin Renate Schlosser von der „Seniorenhilfe Füreinander“, Telefon 0 80 41/4 13 42.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.