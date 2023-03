Neues Leben für den Gaißacher „Zachschuster“

Von: Melina Staar

Ein neuer Zwischenbau soll rechts entstehen. Die Grundmauern des abgerissenen Vorgängers sind noch zu sehen. Im Hintergrund wird das neue Gästehaus gebaut werden. © arp

In Gaißach entsteht etwas Großes: Am „Zachschuster“ haben die Renovierungsarbeiten begonnen. Außerdem wird ein Erweiterungsbau mit Hotelzimmern entstehen. Das Projekt soll 2024 fertig gestellt werden.

Gaißach – Endlich geht es richtig los beim „Zachschuster“ in Gaißach. Vor wenigen Tagen erhielt das Ehepaar Sabine (39) und Christian (42) Kottmair die Baugenehmigung des Landratsamts, und schon rollten die Baufahrzeuge an. Eine große Erleichterung, wie beide sagen.

Wie berichtet hatten die Lenggrieser den „Zachschuster“ Anfang des vergangenen Jahres von der Tölzer „Grüner Brauerei“ erworben. Im Sommer folgte im Gemeinderat die Genehmigung für die Pläne. Diese sehen vor, dass zum einen der Altbau saniert und umgebaut werden soll. Zum anderen soll ein neues Gästehaus mit 24 Einheiten und einem kleinen Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool entstehen. Zielpublikum sind Aktivurlauber, wie etwa Radfahrer, und Familien. Für Kinder wird es im Biergarten einen Spielplatz geben. Ein Zwischenbau mit einem Frühstücksraum verbindet Alt und Neu. Die Gebäude werden in U-Form angeordnet, in deren Mitte der neue Biergarten liegen wird. Um die geforderten Stellplätze vorweisen zu können, entsteht eine Tiefgarage mit 19 Stellplätzen – insgesamt wird es Platz für 55 Fahrzeuge geben.

Schlüsselübergabe: Ursula Kraus (li.) übergibt den „Zachschuster“ an das Ehepaar Christian und Sabine Kottmair. Die Umbauarbeiten haben begonnen. © arp

Spannend ist der Umbau vor allen aufgrund des Alters des Gebäudes. 1786 wurde der ursprüngliche Bau errichtet. „Wir mussten die historischen Mauern freilegen, damit man sehen kann, was zu schützen ist“, erklärt Christian Kottmair. Den Bestand darf das Paar nun überbauen. „Wir wollen den Charakter aber beibehalten“, sagt Sabine Kottmair. Ein paar Wände im Erdgeschoss werden weichen, um einen größeren Gastraum für 65 Personen zu erhalten. Die Küche wird nach hinten verlegt. Im ersten Obergeschoss entsteht eine Wohnung, in die später ein Angestellter einziehen kann. Die Tenne wird ebenfalls ausgebaut und soll ein Seminarraum werden – oder auch Platz für Feiern mit bis zu 80 Personen bieten. „Wir werden die hintere Seite öffnen und verglasen“, berichtet Sabine Kottmair. Einige der alten Balken sollen bestehen bleiben, um den Charme der Tenne zu erhalten. Das Dach muss komplett erneuert werden – damit und mit den Sanierungsarbeiten im Bestand durften die Kottmairs mit einer Teilbaugenehmigung bereits früher starten. Das Paar nimmt die Arbeiten am Bestand selbst in die Hand. Der Neubau wird von einheimischen Firmen erstellt.

Im ersten Obergeschoss wurden die historischen Holzwände freigelegt. Die Decke soll nach oben geöffnet werden. Hier wird eine Betriebsleiterwohnung eingebaut werden. © arp

„Wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt, so ein Projekt anzupacken“, verrät Sabine Kottmair die Motivation. Sie selbst ist vom Fach, war im Tourismusbereich und in verschiedenen Fünf-Sterne-Hotels tätig. Mit großen Veranstaltungen kennt sie sich ebenfalls gut aus: Sie arbeitet seit Jahren zusammen mit ihren Brüdern Michael und Peter Gascha am großen Erfolg der Lenggrieser Festwoche. „Wir bewirten gerne Leute“, sagt sie lachend. Durch Zufall hätten sie erfahren, dass der „Zachschuster“ neue Besitzer suche. „Und dann ist alles ganz schnell gegangen.“ Die jungen Leute seien ihr sehr sympathisch gewesen, sagt die vorige Besitzerin Ursula Kraus. „Ich habe gemerkt, dass die beiden mit viel Herzblut an die Sache gehen“, sagt sie. „Es ist unser Traum, unser Baby“, sagt Sabine Kottmair. Deshalb wollen sie es auch nicht aus der Hand geben und den Gasthof mit Hotel selbst betreiben. Gespräche mit potenziellen Mitarbeitern laufen bereits.

Für die Kottmairs wird es bis zur Eröffnung, die Ostern 2024 geplant ist, nicht langweilig. In ihrer Freizeit neben ihren jeweiligen Berufen und neben den beiden Kindern verbringen sie jede Stunde im „Zachschuster“. Aber an Energie und Motivation. mangelt es dem Paar nicht. „Wir hoffen jetzt einfach, dass alles gut verläuft.“

