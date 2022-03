„Opas Zither vom Speicher holen“: Verein will zwei Volksinstrumente wieder populärer machen

Von: Alois Ostler

Teilen

Musikanten mit Leib und Seele: Erwin Fellner (li.) und Josef Müller vom Vorstand des neuen Vereins „Zither und Kontra“, der sich vor knapp einem Jahr gegründet hat. Der Bestand an Noten und Instrumenten wächst. © Privat

Ein Verein hat sich im Tölzer Land gegründet, um zwei Volksmusikinstrumente wieder populär zu machen. Die Zither und die Kontragitarre sollen wieder beliebter werden.

Gaißach/Bad Tölz – Der junge Verein „Zither und Kontra“ macht Werbung in eigener Sache. Gut ein Dreivierteljahr nach der Gründung sind eine Reihe von wichtigen Vorarbeiten geleistet. Nach dem Eintrag ins Vereinsregister „steht“ nun die Homepage, und der Bestand an Noten und Instrumenten wächst. 19 Volksmusikanten im Alter von 15 bis 87 Jahren haben im vergangenen Juli den Verein „Zither und Kontra e.V.“ aus der Taufe gehoben. „Jetzt gehören schon 50 Männer und Frauen unserem Verein an“, freut sich der Vorsitzende Josef Müller („Kranzler“). Sie stammen aus dem gesamten Landkreis und aus benachbarten Regionen sowie aus dem Großraum München.

Alle haben sich das Vereinsziel auf ihre Fahnen geschrieben: Wir wollen unser Können und Wissen rund um das Spiel von Zither und Kontragitarre an die Jungen weitergeben. Das Anliegen des Vereins ist in der jetzt fertig gestellten Homepage zusammengefasst: www.zither-kontra.de. Dazu gibt es einen Youtube-Kanal und einen Facebook-Account. „Wir haben uns bewusst für einen jungen Auftritt entschieden, um aufgeschlossene Nachwuchsmusikanten anzusprechen“, sagt Schriftführer Erwin Fellner. Er bildet zusammen mit Josef Müller und dessen Stellvertreterin Christine Heindl (geb. Oberleitner) sowie Schatzmeister Stefan Kerwien den Vorstand von „Zither und Kontra“.

Instrumente gespendet oder als Dauerleihgabe

Das Vereinsvermögen kann sich bereits sehen lassen. „Wir haben inzwischen zwölf Zithern und drei Kontragitarren übernommen“, sagt Müller. „Die Instrumente wurden uns gespendet oder als Dauerleihgabe überlassen.“ Auch der Notenbestand nehme laufend zu. Fast 2000 Instrumentalstücke hat Müller in seinem Haus an der Austraße in Bad Tölz fein säuberlich in Kisten gepackt und alphabetisch geordnet – in der „Kranzler-Stube“. Auch bei Josef Gerg („Schaurer“) in Gaißach wird das Notenmaterial mehr und mehr. Gerg ist der eigentliche Urheber der Vereinsgründung. „Ein Schreiner hat vor Kurzem für den Sepp ein neues Regal eingebaut, damit er alles archivieren kann“, berichtet Müller. Das Notenmaterial stehe allen Interessierten zur Verfügung, und Instrumente könne man ausleihen. Die Kontaktaufnahme sei über die Homepage möglich.

Ein weiteres Augenmerk richtet der Verein auf den Unterricht. Dafür habe man erfahrene Referenten und suche die Zusammenarbeit mit den örtlichen Musikschulen. „Eine junge Frau hat per Postkarte bei uns angefragt, ob sie mal das Zitherspiel probieren kann“, sagt Erwin Fellner. Dieses „niederschwellige Angebot“ wolle man ausbauen. „Für jeden ernsthaft Interessierten soll es die Möglichkeit geben, sich an der Zither oder Kontragitarre auszuprobieren – ohne Verpflichtung auf einen dauerhaften Unterricht.“ Wer Gefallen an der Volksmusik gefunden habe, dem helfe man bei der Suche nach einem geeigneten Lehrer.

Werbung an mehreren Schulen geplant

Der Verein ist zudem auf der Suche nach Sponsoren. „Wir sind auf finanzielle Hilfe angewiesen“, sagt Josef Müller. Allein mit den Beiträgen der Mitglieder (Jahresgebühr 24 Euro) komme man nicht über die Runden. „Wir freuen uns auf jede Form der Unterstützung.“ Werbung in eigener Sache soll in absehbarer Zeit an den Schulen erfolgen. „Den Anfang machen wir im Sommer an der Grundschule in Wackersberg“, erzählt Fellner. Die dortige Rektorin Elisabeth Kohl habe ihre Unterstützung zugesagt. An einem „Schnuppertag“ will der Verein einige Instrumente in die Schule mitbringen, damit sie die Kinder testen können. Dieses Angebot wolle man auch Mittelschulen und weiterführenden Schulen machen. „Vielleicht kann so die eine oder andere Zither eines Opas wieder vom Speicher geholt werden“, hofft Müller. Bei aller internen und zeitaufwändigen Vorstandsarbeit soll auch die Geselligkeit ihren Platz finden. „Nach den Corona-Einschränkungen ist das jetzt wieder möglich“, kündigt Müller an. Deshalb veranstaltet der Verein am Sonntag, 3. April, einen Zither-Frühschoppen im Tölzer „Binderbräu“. Vorsitzender Müller: „Wir laden alle Mitglieder und Interessierten herzlich ein.“ ALOIS OSTLER

Info

Der Zither-Frühschoppen findet am Sonntag, 3. April, von 10.30 bis 14 Uhr im Tölzer „Binderbräu“ (Flößer-Salettl) statt. Instrumente gespendet oder als Dauerleihgabe.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.