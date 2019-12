Reiserlift mit neuen Betreibern startklar

Das neue Team am beliebten Gaißacher Reiserlift steht in den Startlöchern. Auch die Seilprüfung verlief positiv. Jetzt fehlt nur noch der Schnee.

Gaißach– Der Reiserhang in Gaißach ist ein sehr geschätztes Wintersport-Angebot im Isarwinkel, vor allem Familien kommen gerne hierher. 1968 wurde es errichtet. Es gibt zwei Lifte – einen Kinderkuli und einen Schlepplift – und zwei verschiedene Abfahrten. Der Höhenunterschied beträgt knapp 140 Meter. Abendlauf bei Flutlicht ist möglich und wird gerne wahrgenommen. Zwei Hütten am Fuße des Hangs freuen sich auf Einkehrer.

Vor Kurzem hat es wie berichtet einen Betreiberwechsel gegeben. Die Familie von Georg Gerg in Lenggries, zugleich Besitzer der Flächen, ließ den Pachtvertrag auslaufen und betreibt den Lift nun selbst, genauer gesagt Georg Gerg jun.. In den vergangenen Wochen haben sie für den Start in den Winter einiges in die Wege geleitet. Unter anderem wurde eine Seilprüfung durchgeführt. „Es ist alles einwandfrei“, freut sich Georg Gerg sen.. Der Lift kann 900 Personen in der Stunde befördern.

Seit wenigen Tagen ist die neue Homepage, die jetzt www.reiserlift.de heißt, online. Hier kann man sich über alles informieren, etwa, dass der Lift in den Ferien von 9 bis 16 Uhr geöffnet hat, das gilt auch für Wochenenden und Feiertage. Ansonsten kann man montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr skifahren. Der Abendlauf wird donnerstags, freitags und samstags von 19 bis 22 Uhr angeboten. Voraussetzung ist natürlich, dass Schnee liegt beziehungsweise die Temperaturen kalt genug sind, um Kunstschnee auszubringen. „Wir hoffen, es ist bald möglich“, sagt Gerg. Ein erster Kunstschnee-Test sei jüngst gut verlaufen.

Einen Skiverleih wird Familie Gerg jedoch nicht mehr anbieten. „Das lohnt sich nicht.“ Die Preise fürs Skifahren wurden erhöht. Eine Tageskarte kostet jetzt 19 statt bislang 17 Euro, Kinder – jetzt bis 16 statt bislang 14 Jahre – zahlen 16 Euro. Eine Halbtageskarte kostet nun 16 Euro für Erwachsene und 13 Euro für Kinder, das sind zwei beziehungsweise ein Euro mehr. Die 22er-Karte gibt es nicht mehr, dafür jedoch noch 10er- und 5er-Karte. Eine Abendkarte kostet 12 beziehungsweise 8 Euro. Hier ändert sich der Preis für Jugendliche nicht. Es gibt auch Familienkarten sowie verbilligte Karten nur für den Kinderseillift.

Der Hang bleibt nach wie vor Trainingsgelände vom SC Gaißach sowie von den Skifahrern in den Vereinen in Tölz, Heilbrunn und Reichersbeuern. Um die Einteilung der Trainingszeiten kümmert sich Sabine Rest, Zweite Vorsitzende des SCG: „Weitere Vereine können sich jederzeit melden.“

