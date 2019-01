Renntermin: Gaißacher Schnabler legen sich noch nicht fest

In Gaißach rüstet man sich fürs Schnablerrennen. Als Termin wird jetzt der 27. Januar ins Auge gefasst.

Gaißach – Aus den ersten zwei von sechs möglichen Terminen fürs Gaißacher Schnabler-Rennen 2019 wurde schon einmal nichts. Die Veranstalter hatten zwar bereits den Sonntag, 20. Januar, ins Auge gefasst. Mittlerweile aber hat das „Komitä“ für diesen Tag wieder abgesagt – vor dem Hintergrund des bis Dienstag geltenden Katastrophenfalls im Landkreis, der die örtlichen Sanitäter und Feuerwehrkräfte anderweitig auf Trab hielt. Auf einen neuen Termin wollte sich Georg Fischhaber, Vorsitzender des Schnablervereins, am Dienstag noch nicht festlegen.

Lesen Sie auch: Frauen-Schnabler: In rosa den Steilhang runter

„Wir werden anfangen, alles für den 27. Januar vorzubereiten“, sagte er. So werde wohl am Freitag mit dem Bau der Schanze am Gerstlandhang begonnen. Noch sei aber abzuwarten, wie sich das Wetter weiterentwickelt. „Wir brauchen dringend Minusgrade“, betonte Fischhaber. „Es ist wichtig, dass die gewalzten Parkplätze gefrieren, sonst gibt es ein Verkehrschaos.“ An Schneemangel werde der Termin am 27. Januar wohl nicht scheitern – auch wenn Fischhaber findet, dass es mehr sein könnte. „In Gaißach liegen jetzt noch 30 bis 35 Zentimeter.“

Lesen Sie auch: Auto rutscht in LKW – 4000 Euro Schaden