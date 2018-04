Schmuck und Geld weg: Gaißacher Ehepaar im eigenen Haus bestohlen

Elektroartikel, Bargeld und Schmuck klaute ein Unbekannter aus dem Haus eines Gaißacher Ehepaars.

Gaißach – Der Täter schlich sich am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 17 Uhr in das Gebäude an der Bahnhofstraße – und zwar über die nicht abgeschlossene Nebeneingangstüre, wie die Polizei berichtet. Möglich sei auch, dass der Unbekannte durch die Terrassentüre in das Haus gelangte. Der 78-jährige Eigentümer hielt sich in der Zeit des Hausfriedensbruchs in seinem Garten auf. Den Diebstahlschaden beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 0 80 41/76 10 60 entgegen.