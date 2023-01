Schnabler hoffen auf Schnee

2019 fand das bislang letzte Schnablerrennen am Gerstlandhang statt. Heuer gibt es fünf mögliche Renntermine. © arp

Die letzte Chance für das Rennen besteht heuer am 12. Februar . Bei der Jahresvesammlung wurde nun das Präsidium wiedergewählt.

Gaißach – Letztmals 2019 konnten die tollkühnen Gaißacher Schnablerfahrer an den Start gehen und über den Gerstlandhang ihr Ziel ansteuern. Es wäre also wieder einmal an der Zeit für eine neuerliche Auflage dieser Faschingsgaudi, so das Stimmungsbild jüngst bei der Jahresversammlung des Gaißacher Schnabler- und Schlittenvereins im Gasthaus zur Mühle. Der heuer relativ kurze Fasching bietet fünf mögliche Termine für die Durchführung des Spektakels: Die erste Gelegenheit wäre am Sonntag, 15. Januar, die letzte Chance am Sonntag, 12. Februar. Momentan sehe das Wetter allerdings absolut nicht danach aus, doch das könne sich ja noch ändern.

Letzte Versammlung war 2019

Die zuletzt abgehaltene Jahresversammlung hatte ebenfalls 2019 stattgefunden. Wie damals standen auch beim jetzigen Treffen turnusmäßige Neuwahlen an. Präsident Balthasar Brandhofer und sein Stellvertreter Martin Rest wurden jeweils einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Ebenso bleiben Kassier Gerhard Endrich, sein Stellvertreter Georg Schmid sowie Schriftführer Florian Weber weitere drei Jahre auf ihren Posten. Wieder zur Verfügung stellten sich auch Anlagenwart Alois Willibald, Parkplatzwart Michael Gilgenreiner, Sicherheitsbeauftragter Peter Wasensteiner und Verkehrsbeauftragter Jakob Haslinger – sie wurden entsprechend neu beauftragt.

Die neugewählte Vorstandschaft des Gaißacher Schnabler- und Schlittenvereins: (v. li.) Präsident Balthasar Brandhofer, Vizepräsident Martin Rest, Schriftführer Florian Weber, Kassier Gerhard Endrich, Vizekassier Georg Schmid, Sicherheitsbeauftragter Peter Wasensteiner, Verkehrsbeauftragter Jakob Haslinger, Parkplatzwart Michael Gilgenreiner, Anlagenwart Alois Willibald sowie die neuen Streckenbeauftragten Georg Fischhaber jun. und Hans Willibald. © Krinner

Neuer Streckenwart

Personelle Veränderungen gab es beim Amt des Streckenwarts und dessen Stellvertreters, zuletzt ausgeübt von Hans Fischhaber und Stefan Brandhofer. Beide kandidierten nicht mehr. Zu ihren Nachfolgern wurden Georg Fischhaber jun. und Hans Willibald gewählt. Die beiden Ausgeschiedenen wurden für ihr langjähriges Engagement mit einem Präsent bedacht – Hans Fischhaber gehörte dem Komitee 18 Jahre lang an, Stefan Brandhofer 12 Jahre. In den Dank mit eingeschlossen wurden auch die Ehefrauen, die, wenn „a Rennats“ stattfindet, bei der Organisation fleißig mit anpacken müssen.

Es gibt zwei Anmeldetage

Sollte in den kommenden Wochen eine ausreichend weiße Unterlage zustandekommen, seien für die Teilnehmer des Rennens einige Änderungen zu beachten, erklärte Präsident Brandhofer. Aufgrund der Generalsanierung des Gasthofs zur Mühle und der räumlichen Verhältnisse sowie unter Berücksichtigung der Gästebewirtung habe man die Anmeldung und die Feier im Anschluss an das Rennen in die Schießstätte verlagert, die die Sportschützen dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt hätten. Dort ist an den beiden Anmeldetagen abends jeweils auch eine Sicherheitsbelehrung anberaumt – diese zu besuchen, sei Pflicht, betonte Brandhofer. „Sicherheit ist wichtig“, unterstrich auch Bürgermeister Stefan Fadinger. Der Verein habe zuletzt noch zusätzliche Rückenprotektoren gekauft, die die Teilnehmer ausleihen könnten, so der Präsident. Der Renntag selbst beginne am Morgen mit einem gemeinsamen Weißwurst-Frühstück in der „Mühle“. „Und dann machen wir uns auch gemeinsam auf den Weg zum Gerstland.“

„Verdrussball“ am 18. Februar

Sollte die weiße Pracht ausbleiben, ist für den Samstag, 18. Februar, im Gasthaus Isarwinkel der „Verdrussball“ vorgesehen. Die teilweise „Verlagerung“ des Vereins aus seinem jahrzehntelangen Stammsitz in der „Mühle“ wurde einerseits mit Bedauern und leiser Kritik, andererseits mit Verständnis aufgenommen. Vizepräsident Martin Rest appellierte vor allem an die jüngeren Mitglieder, mit einigen Teams beim Hornschlittenrennen in Garmisch anzutreten. Während der Fastenzeit ist außerdem nach langer Pandemie-Pause wieder ein Watt-Turnier geplant. (Rosi Bauer)

